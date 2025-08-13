Liverpool Mulai Upaya Datangkan Marc Guehi ke Anfield

Bek Crystal Palace Marc Guehi(AFP/Adrian DENNIS)

LIVERPOOL membuka komunikasi untuk mendatangkan bek Marc Guehi dari sesama klub Liga Primer Inggris Crystal Palace di bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Sky Sports, Rabu (13/8), the Reds mengambil langkah ini karena cukup percaya diri dengan peluang mendaratkan Guehi setelah pemain tersebut ingin pindah ke Anfield.

Crystal Palace dilaporkan mematok harga 40 juta pound sterling (sekitar Rp878 miliar) untuk Guehi, akan tetapi Liverpool enggan memenuhi biaya tersebut karena pemain berkebangsaan Inggris tersebut hanya menyisakan satu tahun kontrak di Selhurst Park.

Liverpool diperkirakan baru akan mencoba mencapai kesepakatan personal dengan Guehi jika mereka mampu sepakat dengan Crystal Palace soal transfer permanen pada musim panas ini.

Saat ini, Liverpool tengah dalam situasi menguntungkan karena sejauh ini Guehi enggan memperpanjang kontraknya bersama Crystal Palace dan membuat pemilik Steve Parish mempertimbangkan untuk menjualnya.

The Reds kini menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Guehi, meski sebelumnya beberapa klub besar Eropa turut memburu jasa pemain itu dan kini mereka sudah menepi dari perburuan.

Beberapa klub besar Eropa seperti Newcastle United, Tottenham Hotspur, Bayern Muenchen, hingga Inter Milan mundur dari perburuan persaingan Guehi karena berbagai alasan.

Pada musim lalu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi pilar penting di lini pertahanan Crystal Palace, sekaligus menjadi kunci sukses The Eagles meraih gelar Piala FA dan bertahan di Liga Primer Inggris.

Pemain kelahiran Abidjan, Pantai Gading tersebut tampil sebanyak 44 pertandingan di berbagai ajang bersama Crystal Palace musim lalu dan menyumbangkan tiga gol serta dua assist dari total 3.931 menit bermain. (Ant/Z-1)