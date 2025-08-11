Crystal Palace vs Liverpool, Menang Adu Penalti, The Eagles Juara Community Shield

Para pemain Crystal Palace melakukan selebrasi usai menjadi juara Community Shield.(AFP/GLYN KIRK )

CRYSTAL Palace sukses menjadi juara Community Shield 2025 usai menang adu penalti atas Liverpool di Stadion Wembley, London, Minggu (10/8) malam WIB.

Laga antara juara Liga Primer Inggris, Liverpool, dan jawara Piala FA, Crystal Palace, itu harus dilanjutkan dengan adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 2-2.

Liverpool unggul lebih dulu lewat aksi striker anyar mereka Hugo Ekitike. Meneruma umpan mendatar dari Florian Wirtz, Ekitike membawa bola dari sisi kanan luar kotak penalti Crystal Palace sebelum melepaskan tendangan mendatar yang tidak bisa ditahan penjaga gawang the Eagles Dean Henderson.

Baca juga : Musim Baru, Arne Slot Bidik Trofi Perdana di Community Shield

Crystal Palace merasa seharusnya mendapatkan hadiah penalti di menit 10 usai Daichi Kamada dijatuhkan Jeremie Frimpong di kotak terlarang namun wasit menolak protes para pemain the Eagles.

Liverpool nyaris menggandakan keunggulan mereka di menit 14 namun Henderson masih bisa menahan upaya Cody Gakpo yang menerima umpan Mohamed Salah.

Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan di menit 17 lewat eksekusi penalti Jean-Philippe Mateta. Wasit memberikan hadiah penalti usai pelanggaran Virgil van Dijk terhadap Ismaila Sarr di kotak terlarang.

Baca juga : Crystal Palace vs Liverpool, the Reds Curi 3 Poin di Selhurst Park

Frimpong membawa Liverpool balik memimpin di menit 21 ketika umpan lambungnya malah bersarang di gawang Crystal Palace.

Skor 2-1 untuk keunggulan Liverpool atas Crystal Palace bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Ekitike nyaris memperlebar keunggulan Liverpool namun sundulannya usai menerima umpan dari Milos Kerkez masih melebar.

Ekitke kembali mendapatkan peluang namun upaynya usai menerima umpan mendatar Wirtz masih melambung.

Pada menit 77, Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Sarr memanfaatkan skema serangan balik usai menerima umpan dari Adam Whaton.

Skor imbang 2-2 antara Crystal Palace dan Liverpool bertahan hingga waktu normal berakhir. Pemenang laga pun harus diputuskan melalui adu penalti.

Saat adu penalti, tiga algojo Liverpool gagal menjalankan tugasnya sementara algojo Crystal Palace yang gagal hanya dua. The Eagles pun berhak menjadi juara Community Shield berkat kemenangan 3-2 di babak adu penalti. (bbc/Z-1)