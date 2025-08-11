Crystal Palace vs Liverpool, Menang Adu Penalti, The Eagles Juara Community Shield

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
CRYSTAL Palace sukses menjadi juara Community Shield 2025 usai menang adu penalti atas Liverpool di Stadion Wembley, London, Minggu (10/8) malam WIB.
Laga antara juara Liga Primer Inggris, Liverpool, dan jawara Piala FA, Crystal Palace, itu harus dilanjutkan dengan adu penalti setelah waktu normal berakhir imbang 2-2.
Liverpool unggul lebih dulu lewat aksi striker anyar mereka Hugo Ekitike. Meneruma umpan mendatar dari Florian Wirtz, Ekitike membawa bola dari sisi kanan luar kotak penalti Crystal Palace sebelum melepaskan tendangan mendatar yang tidak bisa ditahan penjaga gawang the Eagles Dean Henderson.
Crystal Palace merasa seharusnya mendapatkan hadiah penalti di menit 10 usai Daichi Kamada dijatuhkan Jeremie Frimpong di kotak terlarang namun wasit menolak protes para pemain the Eagles.
Liverpool nyaris menggandakan keunggulan mereka di menit 14 namun Henderson masih bisa menahan upaya Cody Gakpo yang menerima umpan Mohamed Salah.
Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan di menit 17 lewat eksekusi penalti Jean-Philippe Mateta. Wasit memberikan hadiah penalti usai pelanggaran Virgil van Dijk terhadap Ismaila Sarr di kotak terlarang.
Frimpong membawa Liverpool balik memimpin di menit 21 ketika umpan lambungnya malah bersarang di gawang Crystal Palace.
Skor 2-1 untuk keunggulan Liverpool atas Crystal Palace bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Ekitike nyaris memperlebar keunggulan Liverpool namun sundulannya usai menerima umpan dari Milos Kerkez masih melebar.
Ekitke kembali mendapatkan peluang namun upaynya usai menerima umpan mendatar Wirtz masih melambung.
Pada menit 77, Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Sarr memanfaatkan skema serangan balik usai menerima umpan dari Adam Whaton.
Skor imbang 2-2 antara Crystal Palace dan Liverpool bertahan hingga waktu normal berakhir. Pemenang laga pun harus diputuskan melalui adu penalti.
Saat adu penalti, tiga algojo Liverpool gagal menjalankan tugasnya sementara algojo Crystal Palace yang gagal hanya dua. The Eagles pun berhak menjadi juara Community Shield berkat kemenangan 3-2 di babak adu penalti. (bbc/Z-1)
The Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley.
Pada laga yang berlangsung Jumat (1/8) waktu setempat, Crystal Palace menang 3-1 lalu kalah 0-1
Sejak bergabung dengan Crystal Palace dari Queens Park Rangers, Agustus 2020, Eberechi Eze menjadi pilar penting permainan The Eagles
Crystal Palace didemosi ke Liga Konferensi UEFA karena pemilik klub itu John Textor juga memiliki saham di Lyon yang juga lolos ke Liga Europa.
Borna Sosa bergabung dengan Crystal Palace dalam kesepakatan senilai 2 juta pound sterling (sekitar Rp43,8 miliar) dengan kontrak 3 tahun.
Mohamed Salah mengkritik UEFA atas penghormatan kepada pesepak bola Palestina Suleiman al-Obeid, yang diunggah di media sosial tanpa menyebutkan keadaan seputar kematiannya.
Al Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro (sekitar Rp1 triliun) untuk mengamankan jasa Darwin Nunez dari Liverpool
Lucas Leiva mengaku senang kembali mengunjungi Jakarta setelah terakhir kali dia menginjakkan kakinya 12 tahun lalu pada Juli 2013 di tur pramusim Liverpool.
Liverpool menjadi klub dengan nominasi terbanyak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved