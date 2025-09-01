Klasemen Liga Inggris Pekan Ketiga, Liverpool Memimpin

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Budi Ernanto
01/9/2025 04:46
Bendera Liverpool.(AFP/PAUL ELLIS)

PEKAN ketiga Liga Primer Inggris rampung setelah Crystal Palace menang 3-0 atas Aston Villa, Senin (1/9) WIB. Sehari sebelumnya WIB, Liverpool mengalahkan Arsenal 1-0.

Klasemen sementara Liga Inggris kini dipimpin Liverpool yang belum terkalahkan sejak musim 2025-2026 dibuka pada bulan lalu. Poin penuh yang didapat dalam laga Liverpool vs Arsenal membuat mereka kini mengoleksi 9 poin.

Sementara Palace naik ke posisi delapan setelah pekan kedua menempati posisi 14 di klasemen.

Aston Villa yang mengalami dua kekalahan beruntun berada di posisi ke-19 dengan 1 poin. Mereka ada di atas Wolverhamtpon Wanderers yang belum pernah menang sama sekali.

Fulham juga ada di zona degradasi, tapi raihan mereka lebih baik dari Aston Villa. Dengan dua kali hasil seri dan sekali menelan kekalahan, Fulham ada di posisi ke-18 dengan 2 poin.

Berikut klasemen Liga Inggris selepas pekan ketiga:

  1. Liverpool 9 poin
  2. Chelsea 7 poin
  3. Arsenal 6 poin
  4. Tottenham Hotspur 6 poin
  5. Everton 6 poin
  6. Sunderland 6 poin
  7. Bournemouth 6 poin
  8. Crystal Palace 5 poin
  9. Manchester United 4 poin
  10. Nottingham Forest 4 poin
  11. Brighton and Hove Albion 4 poin
  12. Leeds United 4 poin
  13. Manchester City 3 poin
  14. Burnley 3 poin
  15. Brentford 3 poin
  16. West Ham United 3 poin
  17. Newcastle United 2 poin
  18. Fulham 2 poin
  19. Aston Villa 1 poin
  20. Wolverhampton Wanderers 0 poin

(I-3)



Editor : Budi Ernanto
