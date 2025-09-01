Klasemen Liga Inggris Pekan Ketiga, Liverpool Memimpin

Bendera Liverpool.(AFP/PAUL ELLIS)

PEKAN ketiga Liga Primer Inggris rampung setelah Crystal Palace menang 3-0 atas Aston Villa, Senin (1/9) WIB. Sehari sebelumnya WIB, Liverpool mengalahkan Arsenal 1-0.

Klasemen sementara Liga Inggris kini dipimpin Liverpool yang belum terkalahkan sejak musim 2025-2026 dibuka pada bulan lalu. Poin penuh yang didapat dalam laga Liverpool vs Arsenal membuat mereka kini mengoleksi 9 poin.

Sementara Palace naik ke posisi delapan setelah pekan kedua menempati posisi 14 di klasemen.

Aston Villa yang mengalami dua kekalahan beruntun berada di posisi ke-19 dengan 1 poin. Mereka ada di atas Wolverhamtpon Wanderers yang belum pernah menang sama sekali.

Fulham juga ada di zona degradasi, tapi raihan mereka lebih baik dari Aston Villa. Dengan dua kali hasil seri dan sekali menelan kekalahan, Fulham ada di posisi ke-18 dengan 2 poin.

Berikut klasemen Liga Inggris selepas pekan ketiga:

Liverpool 9 poin Chelsea 7 poin Arsenal 6 poin Tottenham Hotspur 6 poin Everton 6 poin Sunderland 6 poin Bournemouth 6 poin Crystal Palace 5 poin Manchester United 4 poin Nottingham Forest 4 poin Brighton and Hove Albion 4 poin Leeds United 4 poin Manchester City 3 poin Burnley 3 poin Brentford 3 poin West Ham United 3 poin Newcastle United 2 poin Fulham 2 poin Aston Villa 1 poin Wolverhampton Wanderers 0 poin

