Klasemen Liga Inggris Pekan Ketiga, Liverpool Memimpin

PEKAN ketiga Liga Primer Inggris rampung setelah Crystal Palace menang 3-0 atas Aston Villa, Senin (1/9) WIB. Sehari sebelumnya WIB, Liverpool mengalahkan Arsenal 1-0.
Klasemen sementara Liga Inggris kini dipimpin Liverpool yang belum terkalahkan sejak musim 2025-2026 dibuka pada bulan lalu. Poin penuh yang didapat dalam laga Liverpool vs Arsenal membuat mereka kini mengoleksi 9 poin.
Sementara Palace naik ke posisi delapan setelah pekan kedua menempati posisi 14 di klasemen.
Aston Villa yang mengalami dua kekalahan beruntun berada di posisi ke-19 dengan 1 poin. Mereka ada di atas Wolverhamtpon Wanderers yang belum pernah menang sama sekali.
Fulham juga ada di zona degradasi, tapi raihan mereka lebih baik dari Aston Villa. Dengan dua kali hasil seri dan sekali menelan kekalahan, Fulham ada di posisi ke-18 dengan 2 poin.
Chelsea meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini setelah menundukkan Westham United 5-1 dalam derby London, Sabtu (23/8)
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
COLE Palmer membawa Chelsea terus berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Liverpool 3-1 di Stamford Bridge.
LIVERPOOL harus menerima kekalahan dari Fullham pada pekan ke-31 Liga Inggris 2024-2025, Kekalahan ini tidak memengaruhi posisi Liverpool di puncak klasemen
Walaupun unggul penguasaan bola, Arsenal hanya bisa menyamakan kedudukan. Dengan hasil itu, mereka pun semakin menjauh dari perebutan gelar juara Liga Inggris.
Peminjaman ke AS Roma bisa menjadi jalan bagi Kostas Tsimikas memperoleh menit bermain lebih reguler, lantaran di Liverpool dia dianggap menjadi bek kiri pilihan ketiga.
Kemenangan atas Aston Villa ini merupakan kemenangan pertama bagi Crystal Palace di laga Liga Primer Inggris usai di dua laga sebelumnya bermain imbang dengan Chelsea dan Nottingham Forest.
Kemenangan atas Arsenal ini sekaligus membuat Liverpool naik ke puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris berbekal sapu bersih kemenangan di tiga laga awal.
West Ham United membukukan kemenangan pertama di ajang Liga Primer Inggris usai membantai Nottingham Forest 3-0, Minggu (31/8) malam WIB.
Kekalahan Man City atas Brighton memperpanjang catatan buruk mereka menjadi dua kali tumbang beruntun di Liga Primer Inggris.
