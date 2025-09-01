Graham Potter Klaim West Ham United Tunjukkan Karakter Saat Tekuk Nottingham Forest

Pelatih West Ham United Graham Potter(AFP/Paul ELLIS)

PELATIH West Ham United Graham Potter mengatakan para pemainnya memperlihatkan karakter, semangat, dan kebersamaan untuk memetik kemenangan perdana mereka di Liga Primer Inggris musim ini dengan mempecundangi tuan rumah Nottingham Forest 3-0 di City Ground, Nottingham, Inggris, Minggu (31/8) malam WIB.

Selepas kekalahan di dua laga pembuka musim serta tersingkir dari babak kedua Piala Liga, the Hammers akhirnya menorehkan hasil positif berkat gol-gol sumbangan Jarrod Bowen, Lucas Paqueta, dan Callum Wilson.

"Saya bersuka cita untuk para pemain, mereka memperlihatkan kualitas, kebersamaan, dan keterhubungan di antara satu sama lain," kata Potter dalam komentar pascalaga di laman resmi West Ham United.

Baca juga : Nottingham Forest vs West Ham United, Cetak Tiga Gol dalam Tempo 7 Menit, The Hammers Menang Telak

"Itu semua lahir di tengah keraguan yang muncul setelah hilangnya keyakinan dan kepercayaan diri akibat hasil-hasil yang tak sesuai harapan," tambahnya.

West Ham United sepertinya akan melanjutkan tren negatif sebelum Bowen menyelesaikan bola kiriman Crysencio Summerville untuk membuka keunggulan pada menit ke-84.

Dua menit berselang, Summerville memenangkan hadiah tendangan penalti yang sukses dikonversi oleh Paqueta sebelum Wilson melengkapi kemenangan semenit memasuki waktu tambahan.

Baca juga : West Ham United vs Fulham, Graham Potter Raih Kemenangan Pertama Bersama The Hammers

Kemenangan itu sukses mengangkat West Ham United keluar dari zona degradasi dan sementara menempati urutan 15 dengan perolehan tiga poin, sebuah raihan yang disebut Potter jadi modal untuk kepercayaan diri tim.

"Segalanya bisa berubah cepat, tapi kami tak pernah meragukan daya juang, semangat, dan kualitas tim ini," ujar Potter.

"Para pemain layak beristirahat tenang malam ini, mereka pantas menang dan bangga atas performa ini karena bagaimana mereka berlaku dan

saya turut bangga atas mereka," lanjutnya.

West Ham United dijadwalkan menjamu Tottenham Hotspur selepas jeda internasional pada Sabtu (13/9). (Ant/Z-1)