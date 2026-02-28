Derby Manchester Berebut Elliot Anderson: Manchester City dan Manchester United Siapkan Rp2 Triliun

Gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson(AFP/JUSTIN TALLIS)

DUA raksasa Liga Primer Inggris, Manchester City dan Manchester United, dikabarkan siap berduel di bursa transfer musim panas 2026 untuk mengamankan tanda tangan gelandang andalan Nottingham Forest, Elliot Anderson. Pemain berusia 23 tahun tersebut kini menjadi salah satu properti paling panas di Eropa setelah tampil impresif sepanjang musim 2025/2026.

Penampilan gemilang Elliot Anderson bersama Nottingham Forest telah menarik perhatian pemandu bakat dari dua sisi kota Manchester. Sejak didatangkan dari Newcastle United pada 2024, Anderson bertransformasi menjadi jenderal lapangan tengah yang komplet, yang membuatnya rutin dipanggil ke Timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel.

Manchester United dilaporkan menjadikan Anderson sebagai prioritas utama untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Casemiro. Manajemen Setan Merah dikabarkan bersedia memecahkan rekor transfer klub dengan tawaran mencapai Rp2,28 Triliun demi memboyong sang pemain ke Old Trafford.

Namun, langkah United tidak akan mudah. Manchester City juga memantau situasi Anderson sebagai bagian dari rencana perombakan skuad mereka. City menilai Anderson memiliki profil yang tepat untuk mengisi kekosongan jika pemain senior seperti Bernardo Silva atau Jack Grealish memutuskan hengkang pada akhir musim nanti.

Nottingham Forest sendiri berada dalam posisi sulit. Meskipun Anderson masih terikat kontrak hingga 2029, ancaman degradasi atau kebutuhan untuk menyeimbangkan neraca keuangan bisa memaksa mereka melepas aset berharganya tersebut. Forest diyakini tidak akan melepas Anderson dengan harga kurang dari Rp1,5 Triliun hingga Rp2 Triliun.

Sang pemain sendiri enggan berkomentar banyak mengenai masa depannya.

"Saya pikir saya telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir di sini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya merasa lebih matang sebagai pribadi dan pemain," ujar Elliot Anderson dalam sesi wawancara terbaru.

Anderson menegaskan fokusnya saat ini adalah membantu Forest di kompetisi domestik sebelum berkonsentrasi membela Inggris di ajang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara.

Kategori Catatan Statistik (2025/2026) Penampilan 35 Pertandingan Sentuhan Bola Peringkat 1 di Premier League Umpan Progresif 62 Kali Caps Timnas 6 Caps (Inggris)

