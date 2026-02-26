Nnamdi Collins Jadi Rebutan 6 Raksasa Liga Primer Inggris, Arsenal dan Manchester City Terdepan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BURSA transfer musim panas 2026 diprediksi akan diramaikan oleh perburuan tanda tangan bek muda berbakat milik Eintracht Frankfurt, Nnamdi Collins. Pemain berusia 22 tahun tersebut dilaporkan masuk dalam radar pantauan enam klub papan atas Liga Inggris sekaligus.
Arsenal, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, hingga Brentford dikabarkan telah melakukan penjajakan intensif dalam beberapa bulan terakhir. Penampilan impresif Collins bersama Frankfurt di Bundesliga musim 2025/2026 menjadi alasan utama mengapa namanya kini menjadi komoditas panas di pasar transfer Eropa.
Nnamdi Collins dikenal sebagai bek modern yang memiliki fleksibilitas tinggi. Meski posisi aslinya adalah bek tengah, pemain berkebangsaan Jerman ini juga sangat fasih berperan sebagai bek kanan. Kemampuan inilah yang membuat Arsenal sangat tertarik, karena gaya mainnya dinilai menyerupai Ben White namun dengan kecepatan (recovery pace) yang lebih mumpuni.
Berdasarkan data statistik musim 2025/2026, Collins telah mencatatkan 1.163 menit bermain dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist di Bundesliga. Keunggulannya dalam duel satu lawan satu dan akurasi umpan yang mencapai 82% di kompetisi Eropa menjadikannya profil ideal bagi klub yang mengandalkan pembangunan serangan dari lini belakang.
Meski banyak klub peminat, upaya untuk memboyong Collins dipastikan tidak akan murah. Frankfurt berada dalam posisi tawar yang sangat kuat karena sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030. Klub Bundesliga tersebut dilaporkan hanya akan membuka pembicaraan jika ada tawaran yang jauh melampaui nilai pasarnya saat ini.
Newcastle United dan Manchester City dikabarkan siap bersaing secara finansial, sementara Brighton dan Brentford mencoba merayu sang pemain dengan jaminan menit bermain reguler di kompetisi paling kompetitif di dunia tersebut.
Collins sendiri sebelumnya pernah menolak tawaran Chelsea saat masih berusia 16 tahun demi melanjutkan perkembangannya di Jerman, sebuah keputusan yang kini terbukti tepat melihat lonjakan performanya.
Akankah Nnamdi Collins akhirnya berlabuh ke Liga Primer Inggris musim depan? Persaingan antara Arsenal, Liverpool, dan Man City dipastikan akan menjadi salah satu drama transfer paling menarik untuk disimak.
PENAFIAN
Artikel ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan hasil peliputan reporter. Seluruh isi telah melalui proses penyuntingan, verifikasi fakta, dan penilaian editorial oleh redaksi.
Meski berakhir tanpa gol, pertandingan Bundesliga ini menyajikan duel taktis yang intens, ketika pertahanan kokoh St Pauli berhasil meredam dominasi penguasaan bola Eintracht Frankfurt.
Preview lengkap St Pauli vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2026. Analisis performa, statistik kunci, prediksi skor, dan susunan pemain di Millerntor.
Eintracht Frankfurt sukses menundukkan SC Freiburg 2-0 di Bundesliga. Farès Chaïbi membawa Frankfurt naik ke peringkat tujuh klasemen.
Bayern Muenchen kokoh di puncak Bundesliga setelah menang tipis 3-2 atas Frankfurt. Dua gol Harry Kane dan kebangkitan telat tim tamu di Allianz Arena.
Kemenangan atas Borussia Moenchengladbah resmi mengakhiri tren negatif Eintracht Frankfurt yang sebelumnya terjebak dalam tujuh pertandingan tanpa kemenangan di Bundesliga.
Sanksi untuk Rodri itu merupakan buntut dari wawancara pascapertandingan saat Manchester City menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-24 Liga Primer Inggris, awal Februari lalu.
Joao Pedro menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih menyimpan ambisi besar untuk terus meningkatkan level permainannya bersama Chelsea.
Callum Wilson resmi bertahan di West Ham United hingga 2027. Simak detail kontrak baru dan alasan Nuno Espirito Santo mempertahankan sang striker veteran.
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Andy Robertson mengakui bahwa ketertarikan dari Tottenham Hotspur memang nyata. Proses negosiasi bahkan sempat melibatkan pembicaraan serius di tingkat klub.
KEBOBOLAN di penghujung laga kembali menjadi petaka bagi Liverpool. Takluk 1-2 dari Wolverhampton Wanderers yang menghuni dasar klasemen Liga Primer Inggris, Rabu (4/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved