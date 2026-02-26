Nnamdi Collins Jadi Rebutan 6 Raksasa Liga Primer Inggris, Arsenal dan Manchester City Terdepan

Bek Eintracht Frankfurt Nnamdi Collins(AFP/AXEL HEIMKEN)

BURSA transfer musim panas 2026 diprediksi akan diramaikan oleh perburuan tanda tangan bek muda berbakat milik Eintracht Frankfurt, Nnamdi Collins. Pemain berusia 22 tahun tersebut dilaporkan masuk dalam radar pantauan enam klub papan atas Liga Inggris sekaligus.

Arsenal, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, hingga Brentford dikabarkan telah melakukan penjajakan intensif dalam beberapa bulan terakhir. Penampilan impresif Collins bersama Frankfurt di Bundesliga musim 2025/2026 menjadi alasan utama mengapa namanya kini menjadi komoditas panas di pasar transfer Eropa.

Profil dan Statistik Nnamdi Collins

Nnamdi Collins dikenal sebagai bek modern yang memiliki fleksibilitas tinggi. Meski posisi aslinya adalah bek tengah, pemain berkebangsaan Jerman ini juga sangat fasih berperan sebagai bek kanan. Kemampuan inilah yang membuat Arsenal sangat tertarik, karena gaya mainnya dinilai menyerupai Ben White namun dengan kecepatan (recovery pace) yang lebih mumpuni.

Berdasarkan data statistik musim 2025/2026, Collins telah mencatatkan 1.163 menit bermain dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist di Bundesliga. Keunggulannya dalam duel satu lawan satu dan akurasi umpan yang mencapai 82% di kompetisi Eropa menjadikannya profil ideal bagi klub yang mengandalkan pembangunan serangan dari lini belakang.

Pagar Tinggi Eintracht Frankfurt

Meski banyak klub peminat, upaya untuk memboyong Collins dipastikan tidak akan murah. Frankfurt berada dalam posisi tawar yang sangat kuat karena sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030. Klub Bundesliga tersebut dilaporkan hanya akan membuka pembicaraan jika ada tawaran yang jauh melampaui nilai pasarnya saat ini.

Newcastle United dan Manchester City dikabarkan siap bersaing secara finansial, sementara Brighton dan Brentford mencoba merayu sang pemain dengan jaminan menit bermain reguler di kompetisi paling kompetitif di dunia tersebut.

Collins sendiri sebelumnya pernah menolak tawaran Chelsea saat masih berusia 16 tahun demi melanjutkan perkembangannya di Jerman, sebuah keputusan yang kini terbukti tepat melihat lonjakan performanya.

Apa keunggulan utama Nnamdi Collins? Kecepatan pemulihan (recovery pace), kemampuan intersep, dan fleksibilitas bermain di posisi bek tengah maupun bek kanan.

Kecepatan pemulihan (recovery pace), kemampuan intersep, dan fleksibilitas bermain di posisi bek tengah maupun bek kanan. Berapa harga transfer Nnamdi Collins? Nilai pasarnya berada di angka €15-20 juta, namun Frankfurt diperkirakan meminta lebih dari €35 juta (Mata Uang Rupiah 580 Miliar) mengingat durasi kontraknya.

Nilai pasarnya berada di angka €15-20 juta, namun Frankfurt diperkirakan meminta lebih dari €35 juta (Mata Uang Rupiah 580 Miliar) mengingat durasi kontraknya. Apakah Nnamdi Collins sudah membela Timnas Jerman? Ya, ia telah mencatatkan debut di tim senior Jerman pada September 2025 dan merupakan kapten reguler di level usia muda (U-21).

Akankah Nnamdi Collins akhirnya berlabuh ke Liga Primer Inggris musim depan? Persaingan antara Arsenal, Liverpool, dan Man City dipastikan akan menjadi salah satu drama transfer paling menarik untuk disimak.

