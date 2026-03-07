Preview St Pauli vs Eintracht Frankfurt: Misi Menjauh dari Zona Merah di Millerntor

Headline
PEKAN ke-25 Bundesliga 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara St Pauli vs Eintracht Frankfurt di Millerntor-Stadion pada Minggu, 8 Maret 2026. Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah yang sedang berusaha menjauh dari zona degradasi.
St Pauli di bawah arahan Alexander Blessin sedang berada dalam tren positif. Mereka berhasil memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir di liga, termasuk kemenangan penting atas Hoffenheim. Kekuatan utama mereka saat ini terletak pada atmosfer Millerntor-Stadion yang membuat mereka tak terkalahkan dalam lima laga kandang terakhir.
Sementara itu, Eintracht Frankfurt yang kini dilatih Albert Riera masih tertahan di peringkat ketujuh. Meski baru saja menang atas Freiburg, catatan tandang mereka sangat mengkhawatirkan. The Eagles belum pernah menang dalam delapan perjalanan terakhir mereka, sebuah rekor yang harus segera diputus jika ingin menembus zona Liga Champions.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|25/10/2025
|E. Frankfurt vs St Pauli
|2-0
|11/05/2025
|E. Frankfurt vs St Pauli
|2-2
|11/01/2025
|St Pauli vs E. Frankfurt
|0-1
Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Sinani, Fujita, Pereira Lage.
Zetterer; Brown, Amenda, Koch, Collins; Larsson; Bahoya, Goetze, Hoejlund, Chaibi; Burkardt.
1. Di mana menonton St Pauli vs Eintracht Frankfurt?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi Bundesliga atau kanal olahraga berbayar seperti DAZN atau Mola TV di wilayah Indonesia.
2. Siapa pemain kunci dalam laga ini?
Dari sisi St Pauli, Jackson Irvine menjadi motor serangan. Di kubu Frankfurt, ketajaman Jonathan Burkardt akan menjadi ancaman utama bagi pertahanan tuan rumah.
Dengan rekor kandang St Pauli yang sedang menguat dan performa tandang Frankfurt yang rapuh, laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Hasil imbang dengan skor 1-1 tampaknya menjadi hasil yang paling realistis bagi kedua tim.
Prediksi Skor: St Pauli 1-1 Eintracht Frankfurt
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
