Freiburg vs Leverkusen 3-3, Vincenzo Grifo Cetak Rekor Sejarah!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DUEL sengit tersaji dalam lanjutan Bundesliga antara SC Freiburg menjamu Bayer Leverkusen, Minggu (8/3). Laga yang diwarnai pecahnya rekor gol sepanjang masa klub oleh Vincenzo Grifo ini berakhir imbang 3-3 setelah kedua tim saling balas gol dalam tempo tinggi.
Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Freiburg di kandang menjadi 16 pertandingan beruntun musim ini. Bagi Leverkusen, hasil imbang ini membuat mereka kian tertinggal dalam persaingan memperebutkan posisi empat besar klasemen.
Freiburg memulai laga dengan efektif meski kalah dalam penguasaan bola. Ancaman pertama datang melalui Jan-Niklas Beste, namun Alejandro Grimaldo melakukan aksi bertahan krusial untuk menyapu umpan silang berbahaya Yuito Suzuki.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-34. Vincenzo Grifo mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian yang tenang. Gol tersebut menjadi sangat emosional karena merupakan gol ke-105 Grifo untuk Freiburg, membuatnya sejajar dengan Nils Petersen sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub.
Gol Grifo memicu pertandingan berjalan lebih liar. Leverkusen langsung membalas lewat Christian Kofane yang melepaskan tembakan first-time dari tepi kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Freiburg sempat kembali unggul melalui aksi Yuito Suzuki setelah memanfaatkan umpan tipuan cerdas dari Igor Matanovic. Namun, tepat sebelum turun minum, Alejandro Grimaldo menunjukkan kelasnya sebagai spesialis bola mati. Tendangan bebas khasnya meluncur mulus ke gawang Freiburg, mengubah skor menjadi 2-2 di akhir babak pertama yang sangat intens.
Memasuki babak kedua, Die Werkself mengambil alih momentum. Martin Terrier membawa Leverkusen unggul untuk pertama kalinya pada menit ke-52 lewat skema serangan balik yang rapi. Ini merupakan gol pertama Terrier di Bundesliga sejak Desember lalu.
Kiper Freiburg, Janis Blaswich, tampil heroik di sisa laga dengan menggagalkan peluang jarak dekat Kofane yang nyaris memperlebar keunggulan tamu. Perlawanan gigih Freiburg akhirnya membuahkan hasil di menit-menit akhir pertandingan.
Bek senior Matthias Ginter menjadi pahlawan bagi tuan rumah. Ia merangsek masuk ke kotak penalti dan berhasil menyamakan skor menjadi 3-3 lewat gol keduanya dalam tiga laga terakhir. Ginter bahkan hampir membawa Freiburg menang dramatis di masa injury time, namun gol keduanya dianulir wasit karena terjebak posisi offside.
Skor imbang 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Freiburg tetap tertahan di peringkat kedelapan, sementara Leverkusen gagal memangkas jarak secara signifikan menuju zona Liga Champions. (Flash Score/Z-2)
Prediksi Freiburg vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2026. Cek jadwal, head to head, susunan pemain, dan analisis peluang menang di Europa-Park.
Bayer Leverkusen akhirnya petik kemenangan perdana dalam empat laga terakhir setelah bekuk Hamburg 1-0. Christian Kofane jadi pahlawan kemenangan tim tamu.
Hamburger SV menjamu Bayer Leverkusen di Volksparkstadion. Cek prediksi skor, kondisi pemain, dan statistik kunci Bundesliga 2025/2026 di sini.
Preview lengkap Bayer Leverkusen vs Mainz di Bundesliga 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik head-to-head di BayArena.
Arsenal dilaporkan akan mengaktifkan opsi permanen Piero Hincapie senilai £45 juta dari Bayer Leverkusen setelah performa impresifnya di musim 2025/2026.
Kemenangan atas Union Berlin menjadi modal berharga bagi Werder Bremen dalam misi menjauh dari zona degradasi Bundesliga.
Meski berakhir tanpa gol, pertandingan Bundesliga ini menyajikan duel taktis yang intens, ketika pertahanan kokoh St Pauli berhasil meredam dominasi penguasaan bola Eintracht Frankfurt.
Preview Union Berlin vs Werder Bremen di Bundesliga 2026. Analisis performa di Alten Forsterei, statistik kunci, prediksi skor, dan kondisi pemain terbaru.
Preview lengkap St Pauli vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2026. Analisis performa, statistik kunci, prediksi skor, dan susunan pemain di Millerntor.
Hamburger SV raih kemenangan tandang krusial 2-1 atas Wolfsburg. Penalti Luka Vuškovic dan Jean-Luc Dompé pastikan tiga poin bagi tim tamu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved