Preview Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Mainz, Upaya Die Werkself untuk Bangkit

BAYER Leverkusen akan berupaya bangkit dari kekalahan domestik saat menjamu Mainz 05 dalam laga pekan ke-24 Bundesliga di BayArena, Sabtu (28/2/2026).

Setelah sukses melaju ke babak 16 besar Liga Champions, fokus utama skuad asuhan Kasper Hjulmand kini kembali ke liga untuk mengamankan posisi di zona kompetisi Eropa.

Kondisi Tim dan Kabar Pemain

Tuan rumah sedang menghadapi badai cedera di lini belakang. Bek tengah utama, Loic Bade, dipastikan absen karena cedera paha. Hal ini kemungkinan besar memaksa Robert Andrich untuk turun lebih dalam sebagai bek tengah darurat. Di lini depan, Patrik Schick tetap menjadi tumpuan utama setelah mencetak 7 gol musim ini.

Di kubu tamu, Mainz, yang dilatih Urs Fischer, menyambut kembalinya Silvan Widmer dari masa suspensi. Namun, mereka masih kehilangan bek muda Kasey Bos karena cedera bahu permanen hingga akhir musim. Mainz sangat bergantung pada kreativitas Nadiem Amiri yang telah mengemas 7 gol musim ini untuk membongkar pertahanan Leverkusen.

Data Pertandingan

Detail Informasi Stadion BayArena, Leverkusen Posisi Klasemen Leverkusen (6) vs Mainz (13) Top Skor Tim Patrik Schick (7) vs Nadiem Amiri (7)

Head-to-Head 5 Pertemuan Terakhir

18/10/25: Mainz 3-4 Bayer Leverkusen

17/05/25: Mainz 2-2 Bayer Leverkusen

14/01/25: Bayer Leverkusen 1-0 Mainz

1-0 Mainz 23/02/24: Bayer Leverkusen 2-1 Mainz

2-1 Mainz 30/09/23: Mainz 0-3 Bayer Leverkusen

Kesimpulan Analisis

Meskipun Leverkusen sedikit goyah di liga belakangan ini, rekor kandang mereka di BayArena tetap impresif dengan pertahanan yang hanya kebobolan 10 gol sepanjang musim di rumah sendiri.

Sebaliknya, Mainz memiliki rekor tandang yang buruk dengan 7 kekalahan dari 11 laga terakhir di luar kandang. Pertandingan diperkirakan akan berjalan ketat, namun kualitas individu pemain seperti Grimaldo dan Schick diprediksi akan menjadi pembeda.

