Preview La Liga: Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao, Misi Los Leones Raih Tiket ke Eropa

PEKAN ke-26 La Liga 2025/2026 akan menyajikan duel menarik di Estadio de Vallecas saat Rayo Vallecano menjamu Athletic Bilbao pada Sabtu, 28 Februari 2026. Pertandingan ini dijadwalkan memulai sepak mula pada pukul 20.00 WIB.

Informasi Pertandingan Pertandingan: Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao Kompetisi: La Liga Spanyol (Pekan 26)

La Liga Spanyol (Pekan 26) Lokasi: Estadio de Vallecas, Madrid

Estadio de Vallecas, Madrid Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026

Analisis Tim

Rayo Vallecano: Momentum Bangkit di Kandang

Rayo Vallecano, saat ini, berada di peringkat ke-15 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 26 poin. Meskipun performa mereka musim ini cenderung tidak stabil, tim asuhan Inigo Perez menunjukkan grafik meningkat dalam dua laga terakhir. Kemenangan telak 3-0 atas Atletico Madrid menjadi bukti bahwa mereka memiliki potensi untuk menjatuhkan tim-tim besar saat bermain di Madrid.

Athletic Bilbao: Mengincar Zona Eropa

Di kubu lawan, Athletic Bilbao sedang dalam performa terbaiknya. Menempati posisi ke-8 dengan 34 poin, Los Leones berambisi meraih kemenangan keempat secara beruntun. Ernesto Valverde diprediksi akan tetap mengandalkan duet maut Inaki Williams dan Gorka Guruzeta di lini depan untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Data Head-to-Head (H2H)

Dalam lima pertemuan terakhir di La Liga, Athletic Bilbao tampil sangat dominan atas Rayo Vallecano:

Tanggal Skor Pemenang 25/08/2025 Athletic 1-0 Rayo Athletic Bilbao 13/04/2025 Athletic 3-1 Rayo Athletic Bilbao 01/12/2024 Rayo 1-2 Athletic Athletic Bilbao 25/05/2024 Rayo 0-1 Athletic Athletic Bilbao 02/12/2023 Athletic 4-0 Rayo Athletic Bilbao

Prediksi Susunan Pemain

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, Perez; De Frutos.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; De Galarreta, Rego; Gomez, Sancet, I. Williams; Guruzeta.

Prediksi Skor

Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat. Rayo akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Isi Palazon, sementara Bilbao akan mendominasi penguasaan bola. Mengingat rekor pertemuan yang sangat memihak tim tamu, skor tipis untuk keunggulan tim asal Basque kemungkinan besar terjadi.

Prediksi Media Indonesia: Rayo Vallecano 1-2 Athletic Bilbao

