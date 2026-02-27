Preview La Liga: Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao, Misi Los Leones Raih Tiket ke Eropa

Headline
PEKAN ke-26 La Liga 2025/2026 akan menyajikan duel menarik di Estadio de Vallecas saat Rayo Vallecano menjamu Athletic Bilbao pada Sabtu, 28 Februari 2026. Pertandingan ini dijadwalkan memulai sepak mula pada pukul 20.00 WIB.
Rayo Vallecano, saat ini, berada di peringkat ke-15 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 26 poin. Meskipun performa mereka musim ini cenderung tidak stabil, tim asuhan Inigo Perez menunjukkan grafik meningkat dalam dua laga terakhir. Kemenangan telak 3-0 atas Atletico Madrid menjadi bukti bahwa mereka memiliki potensi untuk menjatuhkan tim-tim besar saat bermain di Madrid.
Di kubu lawan, Athletic Bilbao sedang dalam performa terbaiknya. Menempati posisi ke-8 dengan 34 poin, Los Leones berambisi meraih kemenangan keempat secara beruntun. Ernesto Valverde diprediksi akan tetap mengandalkan duet maut Inaki Williams dan Gorka Guruzeta di lini depan untuk membongkar pertahanan tuan rumah.
Dalam lima pertemuan terakhir di La Liga, Athletic Bilbao tampil sangat dominan atas Rayo Vallecano:
|Tanggal
|Skor
|Pemenang
|25/08/2025
|Athletic 1-0 Rayo
|Athletic Bilbao
|13/04/2025
|Athletic 3-1 Rayo
|Athletic Bilbao
|01/12/2024
|Rayo 1-2 Athletic
|Athletic Bilbao
|25/05/2024
|Rayo 0-1 Athletic
|Athletic Bilbao
|02/12/2023
|Athletic 4-0 Rayo
|Athletic Bilbao
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, Perez; De Frutos.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; De Galarreta, Rego; Gomez, Sancet, I. Williams; Guruzeta.
Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat. Rayo akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Isi Palazon, sementara Bilbao akan mendominasi penguasaan bola. Mengingat rekor pertemuan yang sangat memihak tim tamu, skor tipis untuk keunggulan tim asal Basque kemungkinan besar terjadi.
Prediksi Media Indonesia: Rayo Vallecano 1-2 Athletic Bilbao
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
