Preview Liga Primer Inggris: Burnley vs Brentford: Ujian Pertahanan The Clarets Menghadapi Hantaman The Bees

Laga Liga Primer Inggris antara Burnley dan Brentford(chatgpt)

BURNLEY akan menjamu Brentford di Turf Moor dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris pada Sabtu, 28 Februari 2026. Laga ini menjadi pembuktian bagi tuan rumah untuk keluar dari zona degradasi, sementara Brentford ingin mengokohkan posisi di zona Eropa.

Brentford Tetap Tajam Tanpa Bryan Mbeumo

Banyak pihak meragukan ketajaman Brentford setelah Bryan Mbeumo memutuskan pindah ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, The Bees membuktikan bahwa mereka tetap kompetitif. Igor Thiago kini menjadi tumpuan utama dengan koleksi 17 gol, didukung oleh rekrutan anyar Dango Ouattara yang tampil impresif di sektor sayap.

Burnley, di sisi lain, masih tertahan di peringkat ke-19. Meski berhasil mencuri poin dari markas Chelsea pekan lalu, skuat asuhan Scott Parker ini masih memiliki masalah besar di lini pertahanan yang telah kebobolan 52 gol sepanjang musim ini.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Brentford vs Arsenal, The Gunners Bertekad Mantapkan Posisi di Puncak

Fakta Pertandingan: Igor Thiago (Brentford) merupakan pencetak gol terbanyak kedua di liga saat ini.

Burnley belum mencatatkan clean sheet dalam 10 pertandingan terakhirnya.

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 3-1 untuk kemenangan Brentford.

Head-to-Head dan Performa

Dalam lima pertemuan terakhir, Brentford mendominasi dengan tiga kemenangan. Burnley terakhir kali menang atas Brentford pada Maret 2024 dengan skor 2-1 di Turf Moor.

Prediksi Susunan Pemain

Burnley (4-4-2): Trafford; Vitinho, O'Shea, Esteve, Delcroix; Koleosho, Brownhill, Ward-Prowse, Anthony; Flemming, Foster.

Brentford (4-3-3): Kelleher; Roerslev, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Henderson, Norgaard, Janelt; Ouattara, Igor Thiago, Schade.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Crystal Palace vs Burnley, Misi Bangkit The Clarets di Selhurst Park

Prediksi Skor

Dengan performa Igor Thiago yang sedang on-fire dan organisasi permainan Brentford yang lebih matang, tim tamu diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Prediksi Media Indonesia: Burnley 0-2 Brentford

Informasi Laga:

Stadion: Turf Moor, Burnley

Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026 | 22.00 WIB

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

