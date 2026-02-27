Preview Liga Primer Inggris: Burnley vs Brentford: Ujian Pertahanan The Clarets Menghadapi Hantaman The Bees

Headline
BURNLEY akan menjamu Brentford di Turf Moor dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris pada Sabtu, 28 Februari 2026. Laga ini menjadi pembuktian bagi tuan rumah untuk keluar dari zona degradasi, sementara Brentford ingin mengokohkan posisi di zona Eropa.
Banyak pihak meragukan ketajaman Brentford setelah Bryan Mbeumo memutuskan pindah ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, The Bees membuktikan bahwa mereka tetap kompetitif. Igor Thiago kini menjadi tumpuan utama dengan koleksi 17 gol, didukung oleh rekrutan anyar Dango Ouattara yang tampil impresif di sektor sayap.
Burnley, di sisi lain, masih tertahan di peringkat ke-19. Meski berhasil mencuri poin dari markas Chelsea pekan lalu, skuat asuhan Scott Parker ini masih memiliki masalah besar di lini pertahanan yang telah kebobolan 52 gol sepanjang musim ini.
Dalam lima pertemuan terakhir, Brentford mendominasi dengan tiga kemenangan. Burnley terakhir kali menang atas Brentford pada Maret 2024 dengan skor 2-1 di Turf Moor.
Burnley (4-4-2): Trafford; Vitinho, O'Shea, Esteve, Delcroix; Koleosho, Brownhill, Ward-Prowse, Anthony; Flemming, Foster.
Brentford (4-3-3): Kelleher; Roerslev, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Henderson, Norgaard, Janelt; Ouattara, Igor Thiago, Schade.
Dengan performa Igor Thiago yang sedang on-fire dan organisasi permainan Brentford yang lebih matang, tim tamu diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.
Prediksi Media Indonesia: Burnley 0-2 Brentford
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
