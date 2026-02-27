Dusan Vlahovic Beri Lampu Hijau untuk Barcelona, Siap Tinggalkan Juventus

Headline
PENYERANG Juventus, Dusan Vlahovic, dilaporkan telah mengambil keputusan besar terkait masa depannya. Striker internasional Serbia tersebut dikabarkan meminta agennya untuk memprioritaskan negosiasi dengan Barcelona dibandingkan klub peminat lainnya seperti Chelsea atau AC Milan.
Kontrak Vlahovic di Allianz Stadium akan berakhir pada 30 Juni 2026. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan masa bakti di Turin. Juventus disebut keberatan memenuhi tuntutan gaji Vlahovic yang mencapai €12 juta per tahun, sementara klub tengah menerapkan kebijakan pembatasan gaji baru.
Kondisi ini menjadi angin segar bagi Barcelona. Di bawah arahan Hansi Flick, klub Catalan tersebut sedang mencari penyerang tengah jangka panjang untuk menggantikan Robert Lewandowski. Mendapatkan pemain sekaliber Vlahovic secara gratis (free transfer) akan menjadi keberhasilan besar bagi manajemen Blaugrana yang masih berjuang dengan batasan Financial Fair Play.
|Detail Pemain
|Informasi
|Nama Lengkap
|Dušan Vlahović
|Usia
|26 Tahun
|Klub Saat Ini
|Juventus (Serie A)
|Target Destinasi
|FC Barcelona (La Liga)
Meski Vlahovic telah menunjukkan preferensi kuat ke Spanyol, Barcelona tetap harus waspada. AC Milan dikabarkan tertarik menampung sang striker agar tetap bertahan di Italia. Selain itu, klub-klub kaya Liga Primer Inggris seperti Chelsea dan Tottenham Hotspur juga memiliki kekuatan finansial untuk menawarkan bonus tanda tangan yang lebih besar.
Keputusan akhir diperkirakan akan mulai terlihat pada Maret, saat Juventus melakukan pertemuan terakhir dengan perwakilan Vlahovic untuk menentukan apakah kerja sama mereka akan berlanjut atau berakhir dengan perpisahan di musim panas mendatang.
