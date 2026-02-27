Juventus Bidik Emil Audero dalam Rencana Perombakan Total Penjaga Gawang

Penjaga gawang Cremonese Emil Audero(AFP/PIERO CRUCIATTI)

KLUB Serie A, Juventus, dikabarkan tengah mempersiapkan revolusi besar-besaran di sektor penjaga gawang untuk musim depan. Nama kiper Timnas Indonesia yang kini membela Cremonese, Emil Audero, mencuat sebagai salah satu kandidat kuat yang masuk dalam radar perburuan Si Nyonya Tua.

Laporan dari La Gazzetta dello Sport pada Jumat (27/2) menyebutkan bahwa manajemen Juventus mulai kehilangan kepercayaan terhadap susunan kiper mereka saat ini.

Performa kiper utama Michele Di Gregorio dan pelapisnya, Mattia Perin, dinilai belum memenuhi ekspektasi klub untuk bersaing di level tertinggi.

"Berbicara soal penjaga gawang, besar kemungkinan Juventus akan melakukan perombakan total musim panas ini. Perin, yang kontraknya berakhir pada 2027, sudah menyatakan keinginan untuk menjadi starter sejak tahun lalu, sementara (Carlo) Pinsoglio (kiper ketiga), yang akan berusia 36 tahun pada Maret, bisa saja memutuskan pensiun," tulis media asal Italia tersebut.

Status Homegrown Jadi Keunggulan

Kebutuhan Juventus akan kiper baru membawa mereka memantau sejumlah nama di Serie A. Selain Ivan Provedel (Lazio) dan Lorenzo Montipò (Verona), Emil Audero menjadi opsi yang sangat menarik secara strategis.

Sebagai lulusan akademi Juventus yang menembus skuad utama pada 2015, Emil memiliki status homegrown. Aturan ini sangat krusial bagi klub dalam mendaftarkan pemain untuk kompetisi Serie A dan Liga Champions tanpa harus membuang slot pemain asing.

"Karena itu, Juventus juga memantau sejumlah kiper papan menengah Serie A: Ivan Provedel (Lazio), Lorenzo Montipò (Verona), Wladimiro Falcone (Lecce), Federico Ravaglia (Bologna), serta Emil Audero (Cremonese) yang kontraknya habis pada Juni dan merupakan lulusan akademi Juventus, detail penting agar tidak menghabiskan slot skuad Serie A dan Liga Champions," tambah laporan tersebut.

Meski demikian, kiper kelahiran Mataram ini tidak diproyeksikan sebagai pilihan utama. Dengan empat caps bersama Timnas Indonesia, Emil disiapkan untuk mengisi posisi kiper pelapis yang berpengalaman.

Musim ini, Emil tampil cukup impresif bersama Cremonese dengan mencatatkan tujuh clean sheet dari 22 pertandingan.

Mencari Sosok The Next Buffon

Untuk posisi kiper utama, Juventus dilaporkan mengalihkan pandangan ke Liga Primer Inggris untuk memboyong Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur. Vicario diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin di bawah mistar gawang, meneruskan estafet kebesaran Gianluigi Buffon dan Wojciech Szczesny.

Langkah ini diprediksi tidak akan mudah karena Juventus harus bersaing dengan Inter Milan yang juga mengincar Vicario sebagai suksesor Yann Sommer.

Jika skenario mendapatkan Vicario gagal, Juventus sudah menyiapkan rencana cadangan dengan membidik kiper muda Atalanta, Marco Carnesecchi.

Reuni Emil Audero dengan Juventus tentu akan menjadi sorotan, mengingat ia pernah merasakan manisnya gelar Scudetto bersama klub Turin tersebut sebelum memutuskan pindah permanen ke Sampdoria pada 2019 lalu. (Ant/Z-1)