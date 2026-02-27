Juventus Bidik Emil Audero dalam Rencana Perombakan Total Penjaga Gawang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KLUB Serie A, Juventus, dikabarkan tengah mempersiapkan revolusi besar-besaran di sektor penjaga gawang untuk musim depan. Nama kiper Timnas Indonesia yang kini membela Cremonese, Emil Audero, mencuat sebagai salah satu kandidat kuat yang masuk dalam radar perburuan Si Nyonya Tua.
Laporan dari La Gazzetta dello Sport pada Jumat (27/2) menyebutkan bahwa manajemen Juventus mulai kehilangan kepercayaan terhadap susunan kiper mereka saat ini.
Performa kiper utama Michele Di Gregorio dan pelapisnya, Mattia Perin, dinilai belum memenuhi ekspektasi klub untuk bersaing di level tertinggi.
"Berbicara soal penjaga gawang, besar kemungkinan Juventus akan melakukan perombakan total musim panas ini. Perin, yang kontraknya berakhir pada 2027, sudah menyatakan keinginan untuk menjadi starter sejak tahun lalu, sementara (Carlo) Pinsoglio (kiper ketiga), yang akan berusia 36 tahun pada Maret, bisa saja memutuskan pensiun," tulis media asal Italia tersebut.
Kebutuhan Juventus akan kiper baru membawa mereka memantau sejumlah nama di Serie A. Selain Ivan Provedel (Lazio) dan Lorenzo Montipò (Verona), Emil Audero menjadi opsi yang sangat menarik secara strategis.
Sebagai lulusan akademi Juventus yang menembus skuad utama pada 2015, Emil memiliki status homegrown. Aturan ini sangat krusial bagi klub dalam mendaftarkan pemain untuk kompetisi Serie A dan Liga Champions tanpa harus membuang slot pemain asing.
"Karena itu, Juventus juga memantau sejumlah kiper papan menengah Serie A: Ivan Provedel (Lazio), Lorenzo Montipò (Verona), Wladimiro Falcone (Lecce), Federico Ravaglia (Bologna), serta Emil Audero (Cremonese) yang kontraknya habis pada Juni dan merupakan lulusan akademi Juventus, detail penting agar tidak menghabiskan slot skuad Serie A dan Liga Champions," tambah laporan tersebut.
Meski demikian, kiper kelahiran Mataram ini tidak diproyeksikan sebagai pilihan utama. Dengan empat caps bersama Timnas Indonesia, Emil disiapkan untuk mengisi posisi kiper pelapis yang berpengalaman.
Musim ini, Emil tampil cukup impresif bersama Cremonese dengan mencatatkan tujuh clean sheet dari 22 pertandingan.
Untuk posisi kiper utama, Juventus dilaporkan mengalihkan pandangan ke Liga Primer Inggris untuk memboyong Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur. Vicario diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin di bawah mistar gawang, meneruskan estafet kebesaran Gianluigi Buffon dan Wojciech Szczesny.
Langkah ini diprediksi tidak akan mudah karena Juventus harus bersaing dengan Inter Milan yang juga mengincar Vicario sebagai suksesor Yann Sommer.
Jika skenario mendapatkan Vicario gagal, Juventus sudah menyiapkan rencana cadangan dengan membidik kiper muda Atalanta, Marco Carnesecchi.
Reuni Emil Audero dengan Juventus tentu akan menjadi sorotan, mengingat ia pernah merasakan manisnya gelar Scudetto bersama klub Turin tersebut sebelum memutuskan pindah permanen ke Sampdoria pada 2019 lalu. (Ant/Z-1)
Luciano Spalletti beri sinyal terkait masa depan Jonathan David di Juventus usai libas Pisa 4-0.
Juventus bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas Pisa. Gol Cambiaso, Thuram, Yildiz, dan Boga akhiri tren negatif Bianconeri di Serie A.
Milan yang kini berada di posisi kedua klasemen Serie A memang sulit mengejar pemuncak Inter Milan karena tertinggal 10 poin. Namun target realistis mereka adalah finis di zona Liga Champions.
Juventus tahan imbang AS Roma 3-3 lewat aksi comeback heroik. Luciano Spalletti puji mentalitas baja pemain dan tegaskan ambisi ke zona Liga Champions.
Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, bicara blak-blakan usai timnya membuang keunggulan 3-1 atas Juventus.
Bintang Juventus, Francisco Conceicao, bicara jujur soal performanya dan ambisi tim setelah mencetak gol indah dalam hasil imbang 3-3 kontra AS Roma.
Pertarungan sengit zona degradasi Serie A antara Lecce vs Cremonese di Stadio Via del Mare. Cek prediksi skor, kondisi pemain, dan statistik kunci di sini.
AC Milan raih kemenangan krusial 2-0 atas Cremonese lewat gol drama menit akhir. Massimiliano Allegri puji perjuangan skuadnya jelang lawan Inter Milan.
Bintang AC Milan, Rafael Leao, mengirim pesan peringatan jelang Derby della Madonnina usai pahlawan kemenangan atas Cremonese.
Kemenangan telak atas Cremonese membawa AS Roma mengoleksi total 50 poin dan menduduki peringkat empat klasemen Serie A.
Saat ini, Cremonese masih tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara Serie A.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved