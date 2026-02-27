Chelsea, Manchester City, dan Arsenal Incar Honest Ahanor, 'Maldini Baru' dari Atalanta

Bek Atalanta Honest Ahanor (kanan)(AFP/MARCO BERTORELLO)

PERSAINGAN klub-klub elite Liga Primer Inggris untuk mendapatkan talenta muda terbaik dunia semakin intensif. Nama terbaru yang menjadi pusat perhatian adalah Honest Ahanor, bek serbabisa milik Atalanta yang kini masuk dalam radar transfer Arsenal, Manchester City, dan Chelsea.

Pemain berusia 18 tahun tersebut dinilai sebagai salah satu prospek defensif paling menjanjikan di Eropa saat ini. Dengan postur 184 cm dan kemampuan kaki kiri yang dominan, Ahanor menawarkan profil bek modern yang sangat dicari oleh manajer papan atas seperti Mikel Arteta dan Pep Guardiola.

Detail Ketertarikan Klub

Klub Rencana Strategis Estimasi Tawaran Arsenal Integrasi langsung ke skuad utama sebagai pelapis kompetitif. €35 Juta Man City Proyeksi jangka panjang di bawah asuhan Pep Guardiola. €35 Juta Chelsea Beli dan pinjamkan kembali (Loan-back) ke Atalanta. Kesepakatan Terstruktur

Analisis Gaya Main

Ahanor tidak hanya tangguh dalam duel satu lawan satu, tetapi juga memiliki ketenangan luar biasa saat menguasai bola. Di Serie A musim 2025/2026, ia mencatatkan akurasi umpan mencapai 90%, sebuah angka yang fantastis untuk pemain seusianya. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah (center-back) dan bek kiri (left-back) menjadikannya aset berharga dalam formasi fleksibel.

Informasi Tambahan: Atalanta memagari sang pemain dengan kontrak hingga Juni 2028. Meskipun ada minat besar, klub asal Bergamo tersebut kabarnya hanya akan melepas Ahanor jika ada tawaran yang mendekati klausul rilis di angka €50-65 juta.

Kesimpulan

Keputusan kini ada di tangan Honest Ahanor. Apakah ia akan memilih Emirates Stadium yang menjanjikan jalur pemain muda, Etihad Stadium dengan jaminan trofi, atau proyek ambisius di Stamford Bridge? Yang pasti, Atalanta berada di posisi kuat untuk memicu perang harga di musim panas mendatang.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.