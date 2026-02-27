Brentford Ikat Keith Andrews hingga 2032

Headline
MANAJEMEN Brentford FC resmi memberikan mosi percaya setinggi langit kepada pelatih kepala mereka, Keith Andrews. Pelatih asal Irlandia tersebut resmi menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya di Gtech Community Stadium hingga 2032.
Keputusan berani ini diambil setelah Andrews dinilai sukses membawa tim berjuluk The Bees tampil impresif sepanjang musim 2025/2026.
Di bawah kendalinya, Brentford, saat ini, bercokol di posisi ketujuh klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan koleksi 40 poin. Performa stabil ini membuka peluang besar bagi klub untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan.
Andrews ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Juni 2025 untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Thomas Frank yang hijrah ke Tottenham Hotspur.
Meski sempat kesulitan di awal masa jabatannya, pelatih berusia 45 tahun itu perlahan berhasil menemukan formula permainan yang tepat.
“Saya sangat bangga,” kata Andrews, dikutip dari laman resmi klub. “Rasanya semuanya berjalan sangat cepat, banyak yang terjadi, tetapi saya sangat bangga mendapat kepercayaan nyata dari Matthew Benham, Phil Giles, Lee Dykes, dan Ben Ryan.”
Rekam jejak Andrews di Brentford sebenarnya dimulai sebagai pelatih bola mati pada Juli 2024 setelah meninggalkan staf kepelatihan Chris Wilder di Sheffield United.
Pengalamannya sebagai asisten manajer Stephen Kenny di timnas Republik Irlandia (2020–2023) serta di MK Dons menjadi modal berharga dalam transformasinya sebagai manajer utama.
Dalam proyeksi enam tahun ke depan, Andrews menegaskan ambisinya untuk membangun identitas Brentford sebagai tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki karakter yang kuat di lapangan.
“Semua orang tahu saya sangat beruntung bisa menjadi pelatih kepala klub luar biasa ini, jadi bisa melakukannya untuk bertahun-tahun ke depan akan sangat menyenangkan,” ujar pria yang pernah merumput di Liga Primer Inggris tersebut.
Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah kolektivitas tim.
“Saya ingin kami menjadi tim yang menghibur penggemar kami, dan tim yang dapat kami banggakan dengan cara mereka menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya ingin kami menjadi tim yang sulit dikalahkan dan, pada dasarnya, kami memang begitu. Tetapi saya juga ingin kami menjadi tim yang menikmati bermain sepak bola dan menikmati menjadi sebuah tim, bukan hanya individu,” paparnya.
Saat ini, Brentford mengantongi catatan 12 kemenangan, empat hasil imbang, dan 11 kekalahan.
Selain persaingan di liga, Andrews juga menjaga asa The Bees di kompetisi domestik lainnya. Mereka dijadwalkan menjamu West Ham United pada putaran kelima Piala FA, 10 Maret mendatang.
Terdekat, konsistensi Keith Andrews akan diuji saat Brentford bertandang ke markas Burnley di Turf Moor pada pekan ke-28 Liga Primer Inggris, Sabtu (28/2) pukul 22.00 WIB. (Ant/Z-1)
