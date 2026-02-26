Bursa Transfer 2026: Arsenal, Liverpool, dan Manchester United Berebut Sean Steur dari Ajax

Pemain Ajax Sean Steur(Instagram @afcajax)

PERSAINGAN panas di bursa transfer musim panas 2026 mulai memanas dengan munculnya nama Sean Steur sebagai target utama tiga klub besar Liga Primer Inggris. Arsenal, Liverpool, dan Manchester United dilaporkan telah mengirimkan pemandu bakat mereka untuk memantau langsung perkembangan gelandang muda milik Ajax Amsterdam tersebut.

Pemain berusia 18 tahun ini telah menjadi sensasi di Eredivisie musim ini. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber internal di Belanda, Steur dianggap sebagai talenta paling berbakat yang muncul dari akademi De Toekomst sejak era Frenkie de Jong. Kemampuannya mengontrol lini tengah dengan ketenangan yang luar biasa di usia muda telah membuat para raksasa Inggris siaga satu.

Profil dan Gaya Main Sean Steur

Sean Steur dikenal sebagai gelandang modern yang memiliki kemampuan teknis di atas rata-rata. Berikut adalah beberapa poin kunci yang membuatnya menjadi incaran utama:

Versatilitas: Mampu bermain sebagai gelandang bertahan (nomor 6) maupun gelandang tengah (nomor 8).

Ambidextrous: Mahir menggunakan kedua kaki dengan sama baiknya, memudahkan distribusi bola di bawah tekanan.

Visi Permainan: Memiliki kemampuan membaca ruang dan memberikan umpan kunci yang membelah pertahanan lawan.

Kematangan: Menunjukkan ketenangan (composure) tinggi saat menguasai bola di area sempit.

Sikap Ajax dan Nilai Transfer

Meskipun minat dari Inggris sangat besar, Ajax Amsterdam tidak akan melepas aset berharganya dengan murah. Steur saat ini terikat kontrak hingga 30 Juni 2028, setelah menandatangani kesepakatan baru pada awal tahun 2026. Posisi kontrak ini memberikan kekuatan penuh bagi Ajax dalam meja negosiasi.

Hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk, namun diperkirakan perang harga akan terjadi jika salah satu dari trio Liga Inggris tersebut memulai langkah pertama. Selain klub Inggris, tim Bundesliga seperti Eintracht Frankfurt juga sempat dikabarkan tertarik, namun reputasi sang pemain yang terus melonjak membuat nilai transfernya kini diprediksi hanya bisa dijangkau oleh klub-klub dengan kekuatan finansial besar.

Statistik Sean Steur Musim 2025/2026 (Hingga Februari 2026)

Kompetisi Penampilan Gol Assist Eredivisie / Eerste Divisie 21 1 1 Total Kompetisi (Termasuk Youth) 30 2 4

Keputusan akhir kini ada di tangan Sean Steur. Apakah ia akan memilih untuk mematangkan diri lebih lama di Amsterdam di bawah bimbingan Fred Grim, atau langsung menjajal kerasnya kompetisi Liga Primer Inggris musim depan?

