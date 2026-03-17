Brentford vs Wolverhampton Wanderers, Sempat Ungggul Dua Gol, The Bees Ditahan Imbang Wolves

BRENTFORD gagal memaksimalkan status tuan rumah saat menjamu Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Gtech Community Stadium, Selasa (17/3) dini hari WIB. Sempat memimpin 2-0, skuad asuhan Keith Andrews harus puas dengan skor akhir 2-2.
The Bees tampil menjanjikan sejak awal laga. Michael Kayode mencetak gol pembuka pada menit ke-22 lewat sundulan kepala. Memasuki menit ke-37, Igor Thiago memperlebar jarak menjadi 2-0 setelah memanfaatkan umpan Dango Ouattara.
Namun, Wolverhampton tidak menyerah begitu saja. Adam Armstrong menghidupkan asa tim tamu lewat golnya di menit ke-44. Di babak kedua, Wolves akhirnya menyamakan kedudukan melalui Tolu Arokodare pada menit ke-77, sekaligus menggagalkan ambisi Brentford untuk menembus zona kompetisi Eropa.
Stadion: Gtech Community Stadium, London
Pencetak Gol:
|Statistik
|Brentford
|Wolverhampton
|Penguasaan Bola
|51%
|49%
|Total Tembakan
|11
|9
|Shots on Target
|4
|3
Brentford (4-1-4-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Henderson; Ouattara, Jensen, Damsgaard, Schade; Thiago.
Wolverhampton (4-4-2): Jose Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua; Joao Gomes, Andre, H. Bueno, Bellegarde; Mane, Armstrong.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
