Brentford vs Wolverhampton Wanderers, Sempat Ungggul Dua Gol, The Bees Ditahan Imbang Wolves

Basuki Eka Purnama
17/3/2026 05:13
Brentford vs Wolverhampton Wanderers, Sempat Ungggul Dua Gol, The Bees Ditahan Imbang Wolves
Laga Liga Primer Inggris antara Brentford vs Wolverhampton Wanderers(AFP/Adrian DENNIS)

BRENTFORD gagal memaksimalkan status tuan rumah saat menjamu Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Gtech Community Stadium, Selasa (17/3) dini hari WIB. Sempat memimpin 2-0, skuad asuhan Keith Andrews harus puas dengan skor akhir 2-2.

Ringkasan Pertandingan

The Bees tampil menjanjikan sejak awal laga. Michael Kayode mencetak gol pembuka pada menit ke-22 lewat sundulan kepala. Memasuki menit ke-37, Igor Thiago memperlebar jarak menjadi 2-0 setelah memanfaatkan umpan Dango Ouattara.

Namun, Wolverhampton tidak menyerah begitu saja. Adam Armstrong menghidupkan asa tim tamu lewat golnya di menit ke-44. Di babak kedua, Wolves akhirnya menyamakan kedudukan melalui Tolu Arokodare pada menit ke-77, sekaligus menggagalkan ambisi Brentford untuk menembus zona kompetisi Eropa.

Detail Pertandingan

Stadion: Gtech Community Stadium, London

Pencetak Gol:

  • Brentford: Michael Kayode (22'), Igor Thiago (37')
  • Wolves: Adam Armstrong (44'), Tolu Arokodare (77')
Statistik Brentford Wolverhampton
Penguasaan Bola 51% 49%
Total Tembakan 11 9
Shots on Target 4 3

Susunan Pemain

Brentford (4-1-4-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Henderson; Ouattara, Jensen, Damsgaard, Schade; Thiago.

Wolverhampton (4-4-2): Jose Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua; Joao Gomes, Andre, H. Bueno, Bellegarde; Mane, Armstrong.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
