West Ham United vs Brentford, Menang Adu Penalti, The Hammers Melaju ke Perempat Final Piala FA

WEST Ham United memastikan satu tiket di babak perempat final Piala FA 2026 setelah memenangi laga dramatis melawan Brentford. Bermain di London Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB, skuat berjuluk The Hammers tersebut menang lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu.
Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Jarrod Bowen membawa tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-20. Namun, Brentford memberikan perlawanan sengit dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Igor Thiago di menit ke-28.
West Ham sempat kembali memimpin lewat gol kedua Bowen yang dicetak melalui titik putih pada menit ke-34. Keunggulan 2-1 tersebut bertahan cukup lama sebelum akhirnya Igor Thiago mencetak gol keduanya untuk menyelamatkan Brentford lewat gol penalti di menit ke-81, yang memaksa laga berlanjut ke babak extra time.
Di babak adu penalti, ketenangan menjadi kunci bagi anak asuh Nuno Espirito Santo. Lima penendang West Ham, yakni Jarrod Bowen, Valentin Castellanos, Callum Wilson, Tomas Soucek, dan penendang terakhir Konstantinos Mavropanos sukses menyarangkan bola ke gawang Caoimhin Kelleher.
Sebaliknya, satu penendang Brentford, Dango Ouattara, gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya berhasil dibaca dengan sempurna oleh Alphonse Areola. Skor 5-3 di babak adu penalti memastikan langkah West Ham ke fase berikutnya.
West Ham United: Areola; Walker-Peters (Wan-Bissaka 91'), Mavropanos, Disasi, Scarles; Soucek, Fernandes, Kante; Bowen, Wilson, Castellanos.
Pelatih: Nuno Espirito Santo
Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van Den Berg, Rico Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Schade, Ouattara, Thiago.
Pelatih: Keith Andrews
