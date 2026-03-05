Fulham vs West Ham: Gol Tunggal Summerville Bawa The Hammers Raih Kemenangan Krusial

West Ham United petik poin penuh di Craven Cottage lewat gol Crysencio Summerville. Kemenangan 1-0 atas Fulham ini jaga harapan West Ham lolos dari zona degradasi.(West Ham United)

WEST Ham United berhasil memetik kemenangan yang sangat berharga dalam upaya mereka lolos dari jeratan degradasi. Bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage, The Hammers menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Crysencio Summerville di babak kedua. Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan buruk 10 pertandingan tanpa kemenangan West Ham.

Pasukan Nuno Espirito Santo datang dengan ambisi besar setelah kekalahan telak 5-2 dari Liverpool akhir pekan lalu. Sejak menit pertama, West Ham langsung menunjukkan intensitas serangan tinggi. Taty Castellanos hampir saja membawa tim tamu unggul cepat jika tendangannya tidak digagalkan oleh kiper Fulham, Bernd Leno.

Kebuntuan di Babak Pertama

Fulham sendiri tampak kesulitan mengembangkan permainan akibat absennya pemain kunci mereka, Harry Wilson, yang menderita cedera pergelangan kaki. Meski begitu, The Cottagers perlahan mulai memberikan ancaman. Peluang emas didapatkan tuan rumah pada masa injury time babak pertama melalui Joshua King. Namun, sepakan mendatarnya berhasil dipatahkan oleh reaksi gemilang kiper Mads Hermansen menggunakan kaki kanannya.

Baca juga : Preview Fulham vs West Ham United: Misi Eropa Melawan Ancaman Degradasi

Memasuki babak kedua, Bernd Leno kembali dipaksa bekerja keras untuk menepis sundulan tajam Tomas Soucek. Tak lama berselang, drama terjadi saat wasit sempat memberikan penalti untuk Fulham. Namun, keputusan tersebut dianulir setelah peninjauan VAR menunjukkan bahwa Tom Cairney yang melakukan pelanggaran terhadap Castellanos, bukan sebaliknya.

Aksi Tenang Crysencio Summerville

Momen penentu kemenangan akhirnya tercipta melalui aksi cerdik Crysencio Summerville. Memanfaatkan miskomunikasi antara Bernd Leno dan Calvin Bassey, Summerville dengan tenang mengecoh Sander Berge sebelum melepaskan tembakan melengkung kaki kiri yang bersarang di pojok gawang Fulham.

Di penghujung laga, Mads Hermansen kembali menjadi pahlawan bagi West Ham dengan melakukan penyelamatan krusial atas peluang Timothy Castagne. Kemenangan ini membuat West Ham kini menempel ketat Nottingham Forest di peringkat ke-17 dan hanya tertinggal satu poin dari Tottenham Hotspur.

Bagi skuad asuhan Marco Silva, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi ke-10 klasemen sementara, tertinggal delapan poin dari zona enam besar. Harapan West Ham untuk bertahan di kasta tertinggi kini kembali terbuka lebar berkat tambahan tiga poin krusial ini. (Flash Score/Z-2)