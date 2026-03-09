Callum Wilson Teken Kontrak Baru di West Ham: U-Turn Dramatis Striker Veteran

Penyerang West Ham United Callum Wilson.(AFP/Glyn KIRK)

KEJUTAN besar terjadi di internal West Ham United. Penyerang veteran asal Inggris, Callum Wilson, dilaporkan telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun yang akan mengikatnya di London Stadium hingga Juni 2027.

Keputusan ini tergolong mengejutkan mengingat pada bursa transfer Januari 2026 lalu, Wilson santer dikabarkan akan memutus kontraknya lebih awal. Namun, performa impresif dalam beberapa pekan terakhir membuat manajemen The Hammers dan manajer Nuno Espirito Santo mengubah pikiran.

U-Turn Dramatis Setelah Gol Derby

Situasi Wilson berubah total setelah ia mencetak gol kemenangan dramatis di menit-menit akhir saat melawan rival sekota, Tottenham Hotspur. Gol tersebut tidak hanya memberi tiga poin penting bagi West Ham United, tetapi juga membuktikan bahwa insting gol penyerang berusia 34 tahun itu belum habis.

Sebelumnya, Wilson sempat terpinggirkan menyusul kedatangan dua penyerang baru, Taty Castellanos dan Pablo Felipe. Namun, Nuno Espirito Santo secara terbuka memuji profesionalisme eks pemain Newcastle United tersebut.

Detail Kontrak Baru Callum Wilson Durasi Kontrak 1 Tahun (Hingga Juni 2027) Skema Gaji Pay-per-play (Estimasi £50.000/minggu) Statistik 2025/2026 5 Gol, 1 Assist (Liga Primer)

Faktor Pengalaman dan Kepemimpinan

Kehadiran Wilson di skuat West Ham dianggap krusial, terutama dalam membimbing pemain-pemain muda di ruang ganti. Dengan kondisi finansial klub yang sedang dipantau ketat, mempertahankan striker berpengalaman dengan skema kontrak yang fleksibel dianggap sebagai langkah yang sangat masuk akal bagi pemilik klub, David Sullivan.

Meskipun ia kini lebih sering berperan sebagai super-sub, efektivitas Wilson di depan gawang tetap menjadi ancaman nyata di Liga Primer Inggris. Sejauh musim 2025/2026 berjalan, hanya Jarrod Bowen yang memiliki catatan gol lebih banyak untuk West Ham dibandingkan Wilson.

Dengan kepastian ini, West Ham kini bisa fokus pada upaya mereka untuk menjauh dari zona degradasi dan mempersiapkan skuat untuk kompetisi musim depan tanpa harus terburu-buru mencari striker baru di pasar transfer musim panas mendatang.

