Callum Wilson Teken Kontrak Baru di West Ham: U-Turn Dramatis Striker Veteran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEJUTAN besar terjadi di internal West Ham United. Penyerang veteran asal Inggris, Callum Wilson, dilaporkan telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun yang akan mengikatnya di London Stadium hingga Juni 2027.
Keputusan ini tergolong mengejutkan mengingat pada bursa transfer Januari 2026 lalu, Wilson santer dikabarkan akan memutus kontraknya lebih awal. Namun, performa impresif dalam beberapa pekan terakhir membuat manajemen The Hammers dan manajer Nuno Espirito Santo mengubah pikiran.
Situasi Wilson berubah total setelah ia mencetak gol kemenangan dramatis di menit-menit akhir saat melawan rival sekota, Tottenham Hotspur. Gol tersebut tidak hanya memberi tiga poin penting bagi West Ham United, tetapi juga membuktikan bahwa insting gol penyerang berusia 34 tahun itu belum habis.
Sebelumnya, Wilson sempat terpinggirkan menyusul kedatangan dua penyerang baru, Taty Castellanos dan Pablo Felipe. Namun, Nuno Espirito Santo secara terbuka memuji profesionalisme eks pemain Newcastle United tersebut.
|Durasi Kontrak
|1 Tahun (Hingga Juni 2027)
|Skema Gaji
|Pay-per-play (Estimasi £50.000/minggu)
|Statistik 2025/2026
|5 Gol, 1 Assist (Liga Primer)
Kehadiran Wilson di skuat West Ham dianggap krusial, terutama dalam membimbing pemain-pemain muda di ruang ganti. Dengan kondisi finansial klub yang sedang dipantau ketat, mempertahankan striker berpengalaman dengan skema kontrak yang fleksibel dianggap sebagai langkah yang sangat masuk akal bagi pemilik klub, David Sullivan.
Meskipun ia kini lebih sering berperan sebagai super-sub, efektivitas Wilson di depan gawang tetap menjadi ancaman nyata di Liga Primer Inggris. Sejauh musim 2025/2026 berjalan, hanya Jarrod Bowen yang memiliki catatan gol lebih banyak untuk West Ham dibandingkan Wilson.
Dengan kepastian ini, West Ham kini bisa fokus pada upaya mereka untuk menjauh dari zona degradasi dan mempersiapkan skuat untuk kompetisi musim depan tanpa harus terburu-buru mencari striker baru di pasar transfer musim panas mendatang.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Callum Wilson dikabarkan segera meninggalkan West Ham United Januari ini setelah kedatangan dua striker baru. Nuno Espirito Santo konfirmasi pembicaraan.
West Ham United mengikat Callum Wilson dengan kontrak berdurasi satu tahun atau hingga akhir musim 2025/2026 mendatang.
West Ham United menang lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu atas Brentford di putaran kelima Piala FA.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
West Ham United petik poin penuh di Craven Cottage lewat gol Crysencio Summerville. Kemenangan 1-0 atas Fulham ini jaga harapan West Ham lolos dari zona degradasi.
Prediksi skor Fulham vs West Ham United di Liga Inggris 2026. Misi The Cottagers ke zona Eropa vs perjuangan The Hammers lolos degradasi
Pelatih Arne Slot menegaskan keberuntungan kini berpihak dan performa tim semakin positif di Liga Primer Inggris.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved