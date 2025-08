West Ham United Datangkan Callum Wilson Secara Bebas Transfer

Pemain baru West Ham United Callum Wilson(X @WestHam)

KLUB Liga Primer Inggris West Ham United resmi mengumumkan kedatangan penyerang Callum Wilson dengan status bebas transfer setelah sang pemain sebelumnya dilepas Newcastle United pada musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa (5/8), West Ham United mengikat Callum Wilson dengan kontrak berdurasi satu tahun atau hingga akhir musim 2025/2026 mendatang.

Wilson mengatakan dirinya sangat antusias bisa bergabung dengan tim seperti West Ham United dan ia siap memberikan kerja keras, dedikasi serta kesuksesan untuk The Hammers.

"Saya menantikan tantangannya. Ada banyak sekali talenta di dalam skuad. Dan jelas sang pelatih sudah datang, dia menjadikan semua orang sebagai tim," ungkap Wilson.

Sementara itu, pelatih West Ham United Graham Potter mengatakan bakat dan kepribadian Wilson akan cocok untuk tim asuhannya dalam berupaya meraih kesuksesan pada musim ini.

Pelatih berkebangsaan Inggris itu menyambut dengan terbuka kedatangan Wilson, yang menurutnya merupakan penyerang sudah teruji dan berpengalaman serta memiliki etos kerja yang hebat.

"Dia juga memiliki karakter dan kepribadian yang luar biasa, yang merupakan faktor penting, dan sesuatu yang sangat kami tekankan dalam

perekrutan pemain kami," jelas Potter.

"Dia akan menjadi pengaruh yang baik, terutama bagi para pemain penyerang muda kami, dan membawa kualitas kepemimpinan. Saya tahu bahwa Callum bertekad untuk memberikan kontribusi yang sangat positif bagi West Ham United, dan kami semua berharap dapat bekerja sama dengannya," tambah dia.

Pemain yang kini berusia 33 tahun tersebut sudah 10 musim bermain di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Bournemouth dan Newcastle United, tampil sebanyak 239 penampilan lalu menyumbangkan 88 gol serta 25 assist dari total 16.265 menit bermain. (Ant/Z-1)