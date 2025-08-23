Hasil Man City vs Tottenham: The Lilywhites Menang berkat Mentalitas

Para pemain Tottenham Hotspur berselebrasi.(Getty Images/Naomi Baker)

Manchester City kembali memperlihatkan masalah lama mereka. Bertanding di Stadion Etihad pada pekan ke-2 Liga Primer Inggris 2025/2026, Sabtu (23/8) malam, juara bertahan empat musim beruntun itu tumbang dari Tottenham Hotspur. Laga Man City vs Tottenham berakhir dengan skor 0-2.

Hasil itu mengantarkan Spurs asuhan Thomas Frank ke puncak klasemen dengan awal sempurna. The Lilywhites meraih dua kemenangan dari dua laga dan sejauh ini masih belum kebobolan.

“Saya sangat bangga dengan para pemain, penampilan mereka sungguh luar biasa. Mentalitas adalah kunci utama. Kami butuh mentalitas ini untuk bisa memenangkan pertandingan seperti ini," ujar Frank setelah laga.

Kerapuhan City melawan Spurs sebenarnya bukan hal baru. Dari 13 pertemuan terakhir di liga, mereka hanya menang empat kali meski Tottenham sudah beberapa kali berganti pelatih.

Tottenham memimpin pada menit ke-35. Umpan Mohammed Kudus kepada Richarlison diteruskan untuk Johnson yang melepas tembakan keras menaklukkan Trafford. Sempat dianulir karena dugaan offside, gol itu akhirnya disahkan setelah VAR menunjukkan Ruben Dias membuat Richarlison dalam posisi sah.

City makin goyah sesaat sebelum jeda. Trafford sempat keluar jauh dari kotak penalti untuk menghadang Kudus dengan lengannya namun lolos dari hukuman. Tak lama kemudian, kesalahannya benar-benar berbuah fatal. Umpan yang ia arahkan ke Nico Gonzalez di area sendiri dipotong Pape Matar Sarr. Meski sempat menahan sepakan Richarlison, bola rebound langsung disambar Palhinha menjadi gol kedua Spurs.

Erling Haaland memiliki peluang emas di akhir babak pertama tetapi sundulannya melambung. Striker Norwegia itu kembali menyia-nyiakan kesempatan di babak kedua ketika operannya ke Rayan Cherki terlalu deras padahal hanya berhadapan dengan kiper Guglielmo Vicario.

Berbeda dengan laga Piala Super UEFA kontra PSG, ketika Spurs membuang keunggulan dua gol, kali ini mereka tampil solid hingga akhir.

City bahkan nyaris kebobolan lagi saat Trafford dipaksa melakukan dua penyelamatan penting dari sepakan Dominic Solanke dan Wilson Odobert di masa tambahan waktu. (AFP/E-3)