Pep Guardiola Siap Turunkan Rodri Kontra Tottenham Hotspur

PELATIH Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan Rodri sudah dapat kembali dimainkan di laga Liga Primer Inggris kontra Tottenham Hotspur setelah pemenang Ballon d'Or 2024 itu absen saat the Citizen menang 4-0 atas Wolverhampton Wanderers di laga perdana, pekan lalu.

Tidak hanya Rodri yang dipastikan tersedia, pelatih asal Spanyol itu juga mengatakan Phil Foden dapat bermain melawan tim asuhan Thomas Frank itu di Stadion Etihad, Sabtu (23/8) pukul 18.30 WIB.

"Rodri dan Phil Foden tidak tersedia untuk pertandingan terakhir, mereka absen karena kurangnya latihan. Mereka siap untuk besok," tegas Guardiola, dikutip Sabtu (23/8).

Rodri hanya memainkan empat pertandingan musim lalu akibat bergelut dengan cedera ACL yang menimpanya.

Pemenang Piala Eropa 2024 bersama timnas Spanyol itu kemudian membangun kebugarannya dengan tampil empat kali di Piala Dunia Antarklub 2025, dimana tak ada yang ia mainkan selama 90 menit penuh.

Pada pertandingan terakhir melawan Al-Hilal, Rodri mengalami cedera lagi yang membuatnya melewatkan laga pertama Manchester City melawan Wolves, pekan lalu.

"Saya hanya ingin konsistensi dengan Rodri. Saya tidak meragukan potensi atau kemampuannya. Namun, sejauh ini, dia adalah pemain terbaik di dunia," kata Guardiola tentang kembalinya Rodri.

"Konsistensi akan datang seiring latihan dan pertandingan, latihan dan pertandingan, minggu demi minggu, dan setelah itu semuanya akan baik-baik saja," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, pelatih yang meraih dua treble winners bersama dua klub berbeda itu menilai laga nanti tak akan mudah untuk Manchster City karena Spurs selalu menyulitkan.

Spurs sudah berkali-kali menyulitkan Guardiola dan Manchester City, termasuk saat mereka membawa pulang tiga poin dari Etihad dengan skor 0-4 pada musim lalu.

Kekalahan telak di kandang itu menjadi bagian laju buruk City musim lalu yang mencatatkan 13 laga tanpa kemenangan secara beruntun di semua kompetisi.

"Spurs memang lawan yang tangguh bagi kami, tetapi ini musim baru bagi kami. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa," tegas Guardiola.

"Musim lalu (kekalahan 0-4) terjadi setelah jeda internasional dan serangkaian hasil buruk, dan dinamikanya memang kurang baik. Namun, ini musim baru dengan semangat baru, dan semoga permainannya akan seperti 15-20 menit pertama musim lalu," pungkasnya. (Ant/Z-1)