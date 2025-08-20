Mathys Tel Tegaskan tidak akan Terpengaruh Serangan di Media Sosial

Mathys Tel.(AFP/SERGEI GAPON)

PEMAIN Tottenham Hotspur, Mathys Tel, menegaskan dirinya tidak akan terpengaruh oleh serangan rasisme yang menyerangnya di media sosial setelah gagal mengeksekusi penalti pada laga UEFA Super Cup kontra Paris Saint-Germain.

Tel, yang baru berusia 20 tahun, menjadi sasaran komentar bernada rasial usai Spurs kalah dalam adu penalti melawan PSG pekan lalu, yang membuat mereka gagal meraih trofi Super Cup musim ini.

Tottenham merespons melalui pernyataan resmi dengan menyatakan bahwa klub “jijik” atas perlakuan tersebut, sekaligus menegaskan dukungan penuh kepada Tel. Spurs juga menyerukan agar platform media sosial lebih aman bagi semua orang.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa, Tel menulis pesan kuat terkait insiden itu. “Rasisme tidak punya tempat di masyarakat kita,” tulis penyerang timnas Prancis U-21 itu. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya usai pertandingan.

“Setiap hari adalah pelajaran. Saya tahu dari mana saya berasal, di mana saya memulai, dan semua ini tidak akan menjatuhkan saya,” tambah Tel. Ia menegaskan bahwa dengan kerja keras dan kerendahan hati, penghormatan akan hadir dengan sendirinya.

Mathys Tel resmi menandatangani kontrak permanen bersama Tottenham pada Juni lalu dengan nilai transfer 30 juta pound dari Bayern Munich. Sebelumnya, ia tampil impresif saat menjalani masa pinjaman dan kini dipandang sebagai salah satu prospek penting di lini serang Spurs.

Insiden ini menambah panjang daftar kasus rasisme yang dialami pesepak bola muda di Eropa. Federasi sepak bola maupun organisasi anti-diskriminasi terus mendesak platform digital agar lebih tegas menindak pelaku ujaran kebencian. (Ant/I-3)