Mathys Tel Tegaskan tidak akan Terpengaruh Serangan di Media Sosial

PEMAIN Tottenham Hotspur, Mathys Tel, menegaskan dirinya tidak akan terpengaruh oleh serangan rasisme yang menyerangnya di media sosial setelah gagal mengeksekusi penalti pada laga UEFA Super Cup kontra Paris Saint-Germain.
Tel, yang baru berusia 20 tahun, menjadi sasaran komentar bernada rasial usai Spurs kalah dalam adu penalti melawan PSG pekan lalu, yang membuat mereka gagal meraih trofi Super Cup musim ini.
Tottenham merespons melalui pernyataan resmi dengan menyatakan bahwa klub “jijik” atas perlakuan tersebut, sekaligus menegaskan dukungan penuh kepada Tel. Spurs juga menyerukan agar platform media sosial lebih aman bagi semua orang.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa, Tel menulis pesan kuat terkait insiden itu. “Rasisme tidak punya tempat di masyarakat kita,” tulis penyerang timnas Prancis U-21 itu. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya usai pertandingan.
“Setiap hari adalah pelajaran. Saya tahu dari mana saya berasal, di mana saya memulai, dan semua ini tidak akan menjatuhkan saya,” tambah Tel. Ia menegaskan bahwa dengan kerja keras dan kerendahan hati, penghormatan akan hadir dengan sendirinya.
Mathys Tel resmi menandatangani kontrak permanen bersama Tottenham pada Juni lalu dengan nilai transfer 30 juta pound dari Bayern Munich. Sebelumnya, ia tampil impresif saat menjalani masa pinjaman dan kini dipandang sebagai salah satu prospek penting di lini serang Spurs.
Insiden ini menambah panjang daftar kasus rasisme yang dialami pesepak bola muda di Eropa. Federasi sepak bola maupun organisasi anti-diskriminasi terus mendesak platform digital agar lebih tegas menindak pelaku ujaran kebencian. (Ant/I-3)
PARIS Saint-Germain (PSG) membuka perjalanan mereka dalam mempertahankan gelar Ligue 1 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Nantes.
Tembakan Vitinha membentur bek Nantes Chidozie Awaziem dan mengecoh Anthony Lopes untuk memastikan kemenangan PSG di menit ke-67 laga Ligue 1.
Real Madrid berhasil mengamankan jasa Franco Mastantuono dengan biaya transfer 45 juta euro (Rp765 miliar) dari River Plate pada Juli, mengalahkan persaingan dari PSG.
Les Parisiens menaklukkan Tottenham Hotspur di final Piala Super Eropa.
PENAMPILAN gemilang kiper baru Paris Saint-Germain (PSG) Lucas Chevalier yang menjalani debut impian langsung banjir pujian. Chevalier berkontribusi penting bagi PSG.
Mathys Tel menjadi sasaran pesan-pesan kasar di media sosial setelah Spurs kalah 4-3 dari Paris Saint-Germain (PSG) melalui adu penalti setelah sempat unggul dua gol di waktu normal.
Video polisi pukul pengemudi kulit hitam di Jacksonville, Florida, viral dan picu kemarahan publik. Kasus ini soroti kekerasan berlebihan & rasisme sistemik.
PEMAIN Pachuca, Gustavo Cabral, setelah adanya tuduhan bahwa ia mengeluarkan komentar bernuansa rasial kepada pemain Real Madrid, Antonio Rudiger.
BEK Real Madrid, Antonio Rudiger, mengaku menjadi korban pelecehan rasial dalam laga Piala Dunia Antarklub melawan klub Meksiko, Pachuca, yang dimenangkan Madrid 3-1,
Keempatnya dinyatakan bersalah karena menggantung boneka yang mirip Vinicius Junior dari sebuah jembatan di dekat fasilitas latihan Real Madrid pada Januari 2023.
