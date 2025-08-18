Nantes vs PSG, Gol Tunggal Vitinha Pastikan Kemenangan Les Parisien

Gelandang PSG Vitinha (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Nantes di laga Ligue 1.(AFP/SEBASTIEN SALOM-GOMIS)

PARIS Saint-Germain (PSG) mengawali upaya mempertahankan gelar Ligue 1 mereka dengan kemenangan tipis 1-0 di Nantes, Senin (18/8) dini hari WIB, berkat gol Vitinha di babak kedua.

Tim juara Liga Champions asuhan Luis Enrique itu baru saja mengangkat Piala Super Eropa setelah menang adu penalti atas Tottenham, Kamis (14/8) dini hari WIB.

PSG meraih gelar liga keempat berturut-turut musim lalu dengan selisih 19 poin, tetapi performa mereka menurun melawan tim yang mengakhiri musim sebelumnya di posisi ke-13.

Baca juga : Nantes vs PSG, Gol Larut Douglas Augusto Buyarkan Kemenangan Les Parisien

Tembakan Vitinha membentur bek tuan rumah Chidozie Awaziem dan mengecoh Anthony Lopes untuk memastikan kemenangan PSG di menit ke-67.

Luis Enrique melakukan tujuh perubahan pada susunan pemain inti Piala Super Eropa di Udine, dengan penyerang Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia masuk sebagai pemain pengganti.

Namun, bek Illia Zabarnyi menjalani debutnya bersama PSG setelah transfer senilai 57 juta pound sterling dari klub Liga Primer Inggris Bournemouth.

Striker Portugal, Goncalo Ramos, mengira ia telah mencetak gol kedua, tetapi golnya dianulir karena offside oleh asisten wasit video (VAR).

PSG, yang baru kembali berlatih 11 hari yang lalu karena perjalanan mereka ke final Piala Dunia Antarklub FIFA, akan kembali ke Parc des Princes pada Jumat untuk menjamu Angers, yang mengalahkan Paris FC 1-0 di laga pembuka. (bbc/Z-1)