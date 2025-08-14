PSG vs Tottenham Hotspur, The Lillywhites Buang Keunggulan Dua Gol, Le Parisien Juara Piala Super Eropa

Para pemain PSG melakukan selebrasi usai menjadi juara Piala Super Eropa(AFP/FRANCK FIFE)

PARIS Saint-Germain (PSG) menjadi juara Piala Super Eropa usai mengalahkan Tottenham Hotspur lewat adu penalti, Kamis (14/8) dini hari WIB.

Pemenang laga antara Le Parisien dan the Lillywhites harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal.

Dalam laga di Stadion Friuli, Udine itu, Spurs mendapatkan peluang terlebih dulu ketika tendangan Richarlison membentur mistar gawang usai ditepis penjaga gawang PSG Lucas Chevalier di menit 24.

Spurs memecah kebuntuan di menit 39 lewat aksi Micky van de Ven yang menyambar bola muntah usai Chevalier menahan upaya pemain Spurs lainnya.

Menjelang babak pertama berakhir, Spurs nyaris menggandakan keunggulan mereka namun sundulan Mohamed Kudus masih membentur tiang gawang.

Skor 1-0 untuk keunggulan Tottenham Hotspur atas PSG bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Richarlison mendapat peluang di awal babak namun upayanya masih bisa diblok Chevalier.

Pada menit 47, Crisian Romero menggandakan keunggulan Spurs. Pemain belakang yang baru saja ditunjuk sebagai kapten the Lillywhites untuk menggantikan Son Heung-min yang hengkang ke klub MLS LAFC itu mencetak gol usai menanduk tendangan bebas Pedro Porro.

Spurs nyaris menambah keunggulan mreka di menit 52 namun sundulan Pape Matar Sarr masih melebar.

Di menit 65, PSG berhasil menjebol gawang Spurs lewat aksi Bradley Barcola namun gol itu dianulir karena Fabian Ruiz sudah berada dalam posisi offside.

PSG memangkas ketertinggalan mereka di menit 84 lewat tendangan keras Lee Kang-in dari luar kotak penalti.

Saat tampaknya Spurs akan keluar sebagai pemenang, Goncalo Ramos mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time, tepatnya di menit 90+4 memanfaatkan assist dari Ousmane Dembele.

Skor imbang 2-2 antara PSG dan Tottenham Hotspur bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga laga harus dilanjutkan dengan adu penalti.

Di babak adu penalti, dua algojo Spurs, yaitu Micky van de Ven dan Mathys Tel gagal menjalankan tugas mereka. Sementara dari PSG hanya Vitinha yang gagal. Karenanya, PSG keluar sebagai juara Piala Super Eropa usai menang adu penalti dengan skor 4-3. (bbc/Z-1)