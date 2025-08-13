Donnaruma Dibuang, Begini Alasan Pelatih PSG Luis Enrique

Kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma(AFP)

PELATIH Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, mencoret kiper Gianluigi Donnarumma dari skuad Les Parisiens menjelang musim baru. Dia mengungkap alasan terkait tim membutuhkan kiper dengan tipe berbeda.

Donnarumma disebut-sebut akan hengkang setelah PSG merekrut Lucas Chevalier dari Lille. Kiper asal Italia itu bahkan tidak masuk daftar skuad untuk laga Piala Super UEFA melawan Tottenham, Kamis (15/8) dini hari WIB.

“Keputusan seperti ini selalu sulit diambil. Saya hanya bisa berbicara hal positif tentang Donnarumma,” kata Luis Enrique.

Baca juga : Manchester City Mulai Upaya Datangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG

"Gigio (Donnarumma) jelas salah satu yang terbaik di posisinya. Dia bahkan pribadi yang lebih baik lagi, tetapi kami mencari tipe kiper yang berbeda. Tujuan saya adalah meningkatkan tim. Ini keputusan saya dan klub mendukungnya," imbuh Enrique.

Padahal, Donnarumma berperan besar dalam keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions musim lalu, termasuk kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final.

Kiper berusia 26 tahun itu kini dikabarkan diminati klub-klub Liga Primer Inggris seperti Manchester United dan Chelsea. Donnarumma menegaskan kecewaan atas pencoretan dirinya.

Baca juga : Gianluigi Donnarumma Ucapkan Salam Perpisahan kepada Para Pendukung PSG

“Sejak hari pertama saya tiba, saya memberikan segalanya, di dalam dan luar lapangan, untuk mendapatkan tempat dan menjaga gawang Paris Saint-Germain,” kata Donnarumma melalui unggahan di Instagram.

“Sayangnya, ada yang memutuskan saya tidak lagi bisa menjadi bagian dari tim atau berkontribusi untuk kesuksesan ini. Saya kecewa dan patah hati," tuturnya.

Sejak bergabung dari AC Milan pada 2021, Donnarumma sudah tampil 161 kali dan meraih tujuh trofi utama bersama PSG. Ia juga menjadi bagian penting keberhasilan Italia menjuarai Euro 2020.

“Saya berharap bisa menatap mata para suporter di Parc des Princes untuk mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang layak. Jika itu tidak terjadi, saya ingin kalian tahu bahwa dukungan dan kasih sayang kalian sangat berarti bagi saya,” ujarnya. (AFP/I-1)