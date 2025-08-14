Agen Sebut Gianluigi Donnarumma Merapat ke Liga Primer Inggris

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
AGEN penjaga gawang Paris Saint Germain (PSG) Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, mengungkapkan kliennya kemungkinan besar akan bergabung dengan klub Liga Primer Inggris, musim panas ini.
Laman Football Italia, Kamis (14/8), melaporkan Raiola mengatakan bergabung dengan klub besar Liga Primer Inggris akan menjadi langkah maju dalam karier Donnarumma.
"Liga Primer Inggris sangat menarik bagi kami. Saya melihat banyak klien saya yang bermain di Liga Primer beranggapan berada di liga paling kompetitif di dunia sebagai langkah terbaik," ujar Raiola.
Ia menegaskan uang bukan faktor utama Donnarumma dalam menentukan klub selanjutnya yang akan dibela kiper berkebangsaan Italia itu.
Mengenai kemungkinan Donnarumma kembali bermain di Italia, Raiola menyatakan sejauh ini pihaknya belum menerima tawaran karena kemungkinan tidak ada klub Italia yang mampu secara finansial mendatangkan pemain berusia 26 tahun tersebut.
"Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan apa pun, tetapi sejauh ini belum ada klub Italia yang mengajukan tawaran. Secara finansial, tidak ada yang punya sarana untuk mendekati Donnarumma," kata Raiola.
Pada Selasa (12/8) waktu setempat, Donnarumma mengucapkan perpisahan kepada PSG dan ia juga tidak dilibatkan ke dalam laga Piala Super Eropa melawan Tottenham Hotspur.
Donnarumma masih menyisakan satu tahun kontrak bersama PSG. Manchester City menjadi yang terdepan untuk merekrut pemain kelahiran 25 Februari 2025 itu.
Sejak berseragam PSG pada musim panas 2021, Donnarumma sudah tampil di 161 pertandingan dan membuat 56 clean sheet, mempersembahkan empat gelar Ligue 1, dua Coupe de France, tiga Trophée des Champions, dan satu Liga Champions. (Ant/Z-1)
Marc Guehi mempertimbangkan untuk bertahan selama satu musim lagi sebelum pergi dari Crystal Palace dengan status bebas transfer.
Cristian Romero ebelumnya adalah wakil kapten dari Son Heung Min di Tottenham Hotspur bersama James Maddison pada Agustus 2023.
Illia Zabarnyi, yang telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di PSG, mengatakan ia telah bergabung dengan "klub terbaik di dunia, dengan proyek terbaik".
James Maddison mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat pertandingan pramusim melawan Newcastle United di Korea Selatan (Korsel), awal bulan ini.
Mantan penyerang Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota, meninggal dunia di usia 28 tahun dalam kecelakaan mobil di Spanyol utara bulan lalu bersama saudaranya, Andre Silva.
Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.
Gianluigi Donnarumma mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa semua dukungan serta kasih sayang yang telah ia terima selama membela PSG tak akan pernah dirinya lupakan.
Bafode Diakite telah mencatatkan 85 penampilan di Ligue 1 sejak bergabung dengan Lille dari Toulouse pada 2022, dan bermain 10 kali di Liga Champions musim lalu.
Lucas Chevalier telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2030 dengan PSG.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved