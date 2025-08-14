Agen Sebut Gianluigi Donnarumma Merapat ke Liga Primer Inggris

Penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma(AFP/Miguel MEDINA)

AGEN penjaga gawang Paris Saint Germain (PSG) Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, mengungkapkan kliennya kemungkinan besar akan bergabung dengan klub Liga Primer Inggris, musim panas ini.

Laman Football Italia, Kamis (14/8), melaporkan Raiola mengatakan bergabung dengan klub besar Liga Primer Inggris akan menjadi langkah maju dalam karier Donnarumma.

"Liga Primer Inggris sangat menarik bagi kami. Saya melihat banyak klien saya yang bermain di Liga Primer beranggapan berada di liga paling kompetitif di dunia sebagai langkah terbaik," ujar Raiola.

Ia menegaskan uang bukan faktor utama Donnarumma dalam menentukan klub selanjutnya yang akan dibela kiper berkebangsaan Italia itu.

Mengenai kemungkinan Donnarumma kembali bermain di Italia, Raiola menyatakan sejauh ini pihaknya belum menerima tawaran karena kemungkinan tidak ada klub Italia yang mampu secara finansial mendatangkan pemain berusia 26 tahun tersebut.

"Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan apa pun, tetapi sejauh ini belum ada klub Italia yang mengajukan tawaran. Secara finansial, tidak ada yang punya sarana untuk mendekati Donnarumma," kata Raiola.

Pada Selasa (12/8) waktu setempat, Donnarumma mengucapkan perpisahan kepada PSG dan ia juga tidak dilibatkan ke dalam laga Piala Super Eropa melawan Tottenham Hotspur.

Donnarumma masih menyisakan satu tahun kontrak bersama PSG. Manchester City menjadi yang terdepan untuk merekrut pemain kelahiran 25 Februari 2025 itu.

Sejak berseragam PSG pada musim panas 2021, Donnarumma sudah tampil di 161 pertandingan dan membuat 56 clean sheet, mempersembahkan empat gelar Ligue 1, dua Coupe de France, tiga Trophée des Champions, dan satu Liga Champions. (Ant/Z-1)