PSG Boyong Lucas Chevalier dari Lille

Penjaga gawang baru PSG Lucas Chevalier(X @PSG_English)

PARIS Saint-Germain (PSG) secara resmi mengumumkan kedatangan kiper muda berbakat Lucas Chevalier dari sesama klub Ligue 1, Lille.

"Paris Saint-Germain dengan bangga mengumumkan kedatangan Lucas Chevalier. Kiper Prancis berusia 23 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 30," ungkap Le Parisiens dalam sebuah pernyataan resmi di laman daring klub, Sabtu (9/8).

Penjaga gawang berusia 23 tahun ini telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2030 dengan PSG, menandai langkah penting dalam strategi klub juara Ligue 1 itu untuk memperkuat skuad menjelang musim baru.

Chevalier sendiri menyatakan kebanggaannya bisa bergabung dengan PSG dan mengambil langkah untuk naik ke tingkat lebih tinggi dalam kariernya.

"Sangat membanggakan. Ini merupakan pencapaian baru dalam karier saya. Saya naik tingkat selanjutnya, penting bagi saya melakukannya. Saya merasa ini waktu yang tepat," ucapnya saat resmi menjadi pemain PSG.

Berdasarkan Eurosport, transfer Lucas Chevalier ke PSG mencapai nilai 40 juta euro (Rp758 miliar), dengan potensi bonus tambahan hingga 15 juta euro (Rp284 miliar), menjadikannya kiper Prancis termahal dalam sejarah.

Kiper timnas Prancis ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang di bawah mistar PSG, sekaligus memenuhi visi pelatih Luis Enrique untuk memiliki kiper yang mahir dalam distribusi bola dan mendukung gaya bermain menyerang tim.

Chevalier, yang merupakan produk akademi Lille, tampil mengesankan musim lalu dengan mencatatkan 13 clean sheet dalam 48 penampilan di semua kompetisi.

Penampilannya yang luar biasa di Ligue 1 membuatnya dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Ligue 1 pada UNFP Trophies 2025, mengungguli Gianluigi Donnarumma dan Brice Samba, serta masuk dalam daftar 10 finalis Yashin Trophy.

Kedatangan Chevalier memicu spekulasi tentang masa depan Gianluigi Donnarumma, yang kontraknya akan berakhir pada 2026 dan belum mencapai kesepakatan perpanjangan.

Menurut laporan, PSG melihat Chevalier sebagai kiper utama masa depan, dengan kemungkinan Donnarumma hengkang musim panas ini, ketika klub-klub seperti Manchester United, Chelsea, dan beberapa tim dari Arab Saudi dikabarkan berminat.

Chevalier diperkirakan akan menjalani debutnya bersama PSG pada laga Piala Super UEFA melawan Tottenham Hotspur pada 13 Agustus mendatang.

Dengan kedatangan kiper muda ini, PSG menunjukkan ambisi mereka untuk tetap dominan di Ligue 1 dan bersaing di panggung Eropa. (Ant/Z-1)