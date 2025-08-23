Headline
Basuki Eka Purnama
23/8/2025 07:55
PSG vs Angers, Gol Tunggal Fabian Ruiz Pastikan Kemenangan Les Parisien
Gelandang PSG Fabian Ruiz melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Angers di laga Ligue 1.(AFP/FRANCK FIFE)

PARIS Saint-Germain (PSG) melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim Ligue 1 2025-26. Les Parisies menang tipis 1-0 atas Angers berkat gol Fabian Ruiz di babak kedua laga yang dimainkan pada Sabtu (23/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Parc des Princes itu, PSG tampil dominan sejak awal laga.

Les Parisien mendapatkan hadiah penalti di menit 25 usai Joao Neves dilanggar di kotak terlarang oleh Marius Courcoul. Namun, Ousmane Dembele yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dan sepakannya melambung di atas mistar gawang Angers.

Baca juga : PSG vs Angers, Menang, Les Parisien Segel Gelar Ligue 1 Musim 2024/2025

Meski PSG melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Angers, skor imbang 0-0 antas kedua tim bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, PSG berhasil memecahkan kebuntuan di menit 50 lewat aksi Fabian Ruiz.

Di menit 75, Les Parisien kembali mendapatkan peluang namun sundulan Goncalo Ramos masih bisa ditahan penjaga gawang Angers Herve Koffi.

Skor 1-0 untuk kemenangan PSG atas Angers bertahan hingga laga berakhir.

Berkat kemenangan ini, PSG memuncaki klasemen Ligue 1 dengan raihan enam poin dari dua laga sementara Angers berada di peringkat delapan klasemen dengan torehan tiga poin. (eurosport/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
