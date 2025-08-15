Franco Mastantuono Ungkap Sempat Didekati PSG Sebelum Berlabuh di Real Madrid

Headline
WONDERKID Argentina Franco Mastantuono resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid, Kamis (14/8).
Persepak bola berusia 18 tahun itu mengungkapkan dirinya sempat didekati Paris Saint-Germain (PSG) sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Los Blancos.
Mastantuono, yang sebelumnya bermain untuk River Plate, mengaku telah berbicara langsung dengan pelatih PSG Luis Enrique.
"Ya, benar bahwa beberapa tim menunjukkan minat kepada saya. Saya sangat menghargainya," ujar Mastantuono, seperti dikutip dari ESPN, Kamis (14/8).
"Saya beruntung bisa berbicara dengan Luis Enrique. Dia sangat jelas dengan saya, saya menghargainya dan mengucapkan selamat atas kemenangan (di Piala Super UEFA) tadi malam. Dia pelatih hebat, saya sangat menghormati dan mengapresiasinya," lanjutnya.
Meski PSG sempat berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya, Mastantuono mengungkapkan bahwa sebuah panggilan telepon dari pelatih Real Madrid Xabi Alonso menjadi faktor penentu dalam keputusannya.
"Pelatih (Alonso) menghubungi saya. Itu sangat penting bagi saya karena pelatih menunjukkan kepercayaan kepada saya," kata Mastantuono.
"Percakapan itu sangat memengaruhi saya. Itu memberi saya banyak kepercayaan diri, dan cara dia melakukannya sangat berarti," imbuhnya.
Real Madrid berhasil mengamankan jasa Mastantuono dengan biaya transfer 45 juta euro (Rp765 miliar) dari River Plate pada Juli, mengalahkan persaingan dari PSG.
Pemain yang dikenal sebagai talenta serba bisa ini menandatangani kontrak berdurasi enam tahun dan akan mengenakan jersey nomor 30.
Presiden Real Madrid Florentino Perez memuji Mastantuono sebagai 'salah satu talenta terbesar yang muncul di sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir', membandingkannya dengan legenda klub Alfredo Di Stefano, yang juga pernah bermain untuk River Plate dan Real Madrid.
Mastantuono sendiri menyatakan kebahagiaannya mewujudkan mimpinya bergabung dengan 'klub terbesar di dunia'.
Mastantuono dijadwalkan memulai latihan bersama Real Madrid pada Jumat (15/8) dan berpotensi menjalani debutnya di laga pembuka La Liga melawan Osasuna di Santiago Bernabeu, Selasa (19/8) mendatang.
Dengan 10 gol dan tujuh assist dalam 64 penampilan untuk River Plate, serta debutnya untuk timnas Argentina, Mastantuono diprediksi menjadi bintang masa depan Los Blancos. (Ant/Z-1)
