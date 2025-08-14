Snoop Dogg Hingga Tom Brady Tanam Modal di Klub Divisi Dua Liga Inggris

Rapper Amerika Snoop Dogg.(Instagram @snoopdogg)

SELEBRITAS dunia kian ramai menanamkan modal di klub-klub divisi dua Liga Inggris atau Championship, yang dulunya kurang bergengsi. Terbaru, rapper Snoop Dogg resmi bergabung dalam struktur kepemilikan Swansea City dengan nilai investasi yang dirahasiakan.

Rapper Amerika itu akan berdampingan dengan mantan bintang Real Madrid yang saat ini membela AC Milan, Luka Modric, yang lebih dulu menjadi pemegang saham klub asal Wales tersebut.

Baca juga : Luka Modric Arungi Tantangan Baru Bersama Rossoneri

"Kisah klub dan daerah ini benar-benar menyentuh saya. Ini adalah kota pekerja keras yang bangga pada identitasnya, klub yang seperti underdog dan berani melawan, sama seperti saya," ujar Snoop dalam video perkenalan dikutip dari AFP.

Baca juga : Luka Modric Pakai Nomor Punggung 14 di AC Milan

Di Wales Utara, Wrexham terus memupuk ambisi promosi ke Liga Primer berkat dukungan modal dan popularitas aktor Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney.

Tom Brady Pilih Birmingham City

Sementara itu, mantan quarterback peraih tujuh cincin juara Super Bowl, Tom Brady, memiliki saham minoritas di Birmingham City, klub yang kerap dipandang sebagai tim kedua di Kota Birmingham setelah Aston Villa.

Kehadiran Brady pada 2023 sempat menuai respons beragam. Dalam serial dokumenter Built in Birmingham: Brady and the Blues, bahkan ada pendukung yang bertanya, “Tom Brady itu siapa?” Brady menyebut perannya bersifat “visioner” dengan membagikan pengalamannya meraih prestasi di olahraga Amerika, meski tak selalu berhasil.

Tom Wagner, rekan bisnis Brady di Birmingham, mengaku semula mereka berniat membeli klub Liga Inggris, namun gagal. Kesempatan mengakuisisi Birmingham pun tak disia-siakan. “Kami pikir bisa mendapat keuntungan yang baik, itu tujuan utama kami,” kata Wagner dalam dokumenter tersebut.

Pengajar di University Campus of Football Business (UCFB), Christopher Winn menjelaskan daya tarik utama Championship bagi investor adalah potensi keuntungan besar bila klub berhasil promosi ke Liga Primer.

"Ada konsep membeli di harga rendah di liga bawah, lalu menjual di harga tinggi. Meski tidak ada jaminan, promosi ke Liga Inggris dapat menghasilkan laba signifikan," ujarnya kepada AFP.

Meski musim perdana Wagner-Brady berujung degradasi ke League One, mereka bangkit cepat. Dengan dukungan dana untuk merekrut pemain seperti Jay Stansfield dari Fulham senilai 15 juta pound sterling atau sekitar Rp sekitar 400 miliar, Birmingham menjuarai League One dengan rekor poin dan kembali ke Championship musim ini.

Bintang musik dunia juga ikut terlibat di Championship. Ipswich Town, mendapat dukungan finansial dari penyanyi Ed Sheeran.

Ia memiliki 1,4 persen saham klub dan menjadi sponsor utama jersey selama empat tahun terakhir. Namun, keterlibatannya tak mampu mencegah Ipswich terdegradasi dari Liga Inggris musim lalu. (M-1)