Mental dan Taktik Kunci PSG Juara Piala Super Eropa

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Kapten Paris Saint-Germain (PSG), Marquinhos, menyebut keberhasilan timnya meraih trofi Piala Super UEFA tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik, tetapi juga kekuatan mental dan penerapan taktik yang tepat.
PSG menjadi juara setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 4-3 melalui adu penalti, usai bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan menyamakan skor 2-2 di Stadio Friuli, Udine, Italia, Kamis (14/8) dini hari WIB.
Kemenangan itu menjadi trofi Super Cup pertama bagi PSG sekaligus bagi klub asal Prancis. Les Parisiens juga melengkapi koleksi lima gelar yang sudah mereka raih sepanjang 2025.
Bagi Luis Enrique dan skuadnya, hasil tersebut menjadi pembuka musim yang ideal meski baru sebulan lalu mereka menelan kekalahan di final Piala Dunia Antarklub melawan Chelsea.
“Saya bangga. Kami tidak memiliki banyak waktu persiapan, tetapi Anda bisa lihat bahwa sepak bola bukan hanya soal aspek fisik. Ini juga soal aspek mental, berada di posisi yang tepat, dan memiliki taktik yang tepat,” ujar Marquinhos kepada Canal Plus.
Tottenham, yang menjalani laga kompetitif pertama di bawah pelatih baru Thomas Frank, sempat unggul lewat gol Micky van de Ven pada menit ke-39 dan Cristian Romero di awal babak kedua.
Namun, PSG mampu bangkit di akhir babak kedua. Les Parisiens memanfaatkan celah ketika lawan lebih banyak bertahan setelah memimpin dua gol. “Mereka banyak mundur setelah unggul 2-0, dan itu berbahaya karena mengundang PSG untuk terus menekan,” tambah Marquinhos.
PSG membalas dua gol melalui Lee Kang-In pada menit ke-85 dan Goncalo Ramos di menit ke-90+4 untuk memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti.
Meski eksekusi pertama Vitinha meleset, kiper anyar PSG Lucas Chevalier berhasil menggagalkan tendangan Van de Ven. Mathys Tel dari kubu Spurs juga gagal.
Tottenham hanya mencetak tiga gol lewat Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur, dan Pedro Porro.
Sementara itu, Ramos, Ousmane Dembele, Lee Kang-In, dan Nuno Mendes sukses menjadi algojo PSG. (H-1)
Pemenang laga antara PSG dan Tottenham Hotpsur harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal.
Gelandang Tottenham Hotspur Yves Bissouma dicoret dari skuad klub Liga Primer Inggris itu untuk laga Piala Super UEFA melawan Paris Saint Germain (PSG) karena terus menerus datang terlambat.
PELATIH Barcelona Hansi Flick mengaku sangat bangga dengan penampilan anak asuhnya.
Dengan kemenangannya di Piala Super Eropa, pelatih asal Italia itu memenangi 14 gelar bersama El Real dan menyamai Miguel Munoz sebagai pelatih Madrid dengan trofi terbanyak dalam sejarah klub.
LUKA Modric mengangkat gelar pertamanya sebagai kapten Real Madrid yaitu Piala Super Eropa.
Enzo Raiola mengatakan bergabung dengan klub besar Liga Primer Inggris akan menjadi langkah maju dalam karier Gianluigi Donnarumma.
PELATIH Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, mencoret kiper Gianluigi Donnarumma dari skuad Les Parisiens menjelang musim baru.
Illia Zabarnyi, yang telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di PSG, mengatakan ia telah bergabung dengan "klub terbaik di dunia, dengan proyek terbaik".
Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved