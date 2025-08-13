Sering Telat, Yvess Bissouma Dicoret dari Skuad Tottenham Hotspur di Laga Piala Super UEFA

Headline
GELANDANG Tottenham Hotspur Yves Bissouma dicoret dari skuad klub Liga Primer Inggris itu untuk laga Piala Super UEFA melawan Paris Saint Germain (PSG) karena terus menerus datang terlambat.
Spurs telah bertolak ke kota Udine, Italia, untuk pertandingan melawan PSG, Kamis (14/8) dini hari WIB.
Manajer The Lillywhites Thomas Frank mengatakan: "Bissouma tidak hadir karena alasan disiplin. Dia telah beberapa kali terlambat, yang terakhir terlalu sering."
"Kita perlu memberi semangat dan menuntut, tetapi harus ada konsekuensinya. Sudah ada konsekuensinya, kita akan menindaklanjutinya saat kita pulang dan melupakannya untuk saat ini," lanjutnya.
Mengenai pertandingan melawan PSG, Frank menambahkan: "Saya sangat percaya pada prinsip dan struktur dalam tim, baik secara ofensif maupun defensif.
"Saya ingin memiliki struktur yang jelas di fase pertama dan kedua saat kami membangun serangan. Kami ingin mengendalikan permainan dan di fase ketiga, kami ingin mencetak gol."
"Bagi klub, saya, dan semua orang yang terlibat di Tottenham, ini adalah pertandingan yang sangat penting. Ini tantangan besar dan peluang yang lebih besar lagi."
"Dengan cara kerja otak saya, saya melihat peluang, bukan tekanan. Kami pasti akan menerimanya dan mengerahkan segalanya," lanjutnya. (bbc/Z-1)
