Manchester City Mulai Upaya Datangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG

Penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma(AFP/FRANCK FIFE)

MANCHESTER City tengah menjalin komunikasi dengan Paris Saint-Germain (PSG) untuk membahas potensi transfer kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma.

Langkah ini menyusul ketidakpastian mengenai masa depan kiper utama Manchester City, Ederson, yang disebut-sebut bakal pindah ke Galatasaray.

Menurut laporan L'Equipe, Selasa (12/8), PSG memutuskan mengganti Donnarumma dengan kiper muda, Lucas Chevalier, dari Lille.

Kontrak Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.

Untuk menghindari kehilangan sang kiper dari status bebas transfer pada 2026, PSG memutuskan menjualnya musim panas ini.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola sejak lama mengagumi Donnarumma dan melihatnya sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk

Ederson.

Laporan Sportmediaset menyebutkan Manchster City bersedia menawar sekitar 25-30 juta euro untuk mendapatkan kiper berusia 26 tahun ini.

Meski Manchster City sudah memiliki opsi kiper lain, Donnarumma dianggap prioritas karena reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik dunia, terutama setelah peran krusialnya dalam keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions musim lalu.

Manchester United, Chelsea, Bayern Muenchen, dan Galatasaray juga meminati Donnarumma.

Namun, Donnarumma disebut akan mempertimbangkan kepindahan hanya jika proyek yang ditawarkan benar-benar meyakinkan.

PSG sendiri belum menutup kemungkinan mempertahankan Donnarumma dan membiarkannya bersaing dengan Chevalier untuk posisi kiper utama di bawah asuhan pelatih Luis Enrique.

Kepindahan Donnarumma ke Manchester City juga tergantung kepada situasi Ederson.

Kabar terbaru menyebutkan Manchester City sedang bernegosiasi memperpanjang kontrak kiper asal Brasil tersebut, yang dapat memengaruhi rencana transfer Donnarumma.

Bila transfer ini terwujud, Donnarumma akan membawa pengalaman dan kualitas tingkat tinggi ke lini pertahanan Manchester City.

Dengan usianya yang masih muda dan rekam jejaknya di AC Milan serta PSG, dia dapat memperkuat ambisi Manchester City untuk kembali mendominasi Liga Primer Inggris dan Eropa. (Ant/Z-1)