Pelatih Real Madrid Utak-Atik Posisi David Alaba, Siasati Sektor Tengah

Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Dhika Kusuma Winata
13/8/2025 19:51
David Alaba(Real Madrid)

REAL Madrid meraih kemenangan telak 4-0 atas WSG Tirol dalam laga uji coba pramusim di Innsbruck, Austria, Rabu (13/8). Pelatih Xabi Alonso mengambil keputusan tak biasa dengan menempatkan David Alaba sebagai gelandang bertahan.

Meski identik sebagai bek, Alaba dikenal memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan distribusi bola yang mumpuni.

Alonso tampaknya ingin menghidupkan kembali peran serba bisa pemain asal Austria tersebut. Terkait peran barunya, Alaba mengakui posisi itu bukan hal yang asing. 

Baca juga : Alonso belum Puas dengan Kekuatan Skuad Real Madrid

"Saya gembira sekali. Kondisi saya jauh lebih baik, hampir 100%. Saya merasa kuat dan benar-benar siap bermain. Memang berbeda, ini bukan posisi alami saya, tapi saya pernah beberapa kali bermain di sana sebelumnya,” kata Alaba.

“Kami dalam kondisi bagus. Masih ada satu pekan sebelum pertandingan pertama dan kami sudah hampir siap,” tambahnya.

Musim 2025/2026 diprediksi akan menjadi tantangan bagi Alaba, mengingat kedatangan bek muda Dean Huijsen dan kembalinya Eder Militao dari cedera.

Pada musim lalu, pemain 33 tahun itu juga harus berjuang melawan cedera dan penurunan performa.

Isu kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi pun sempat mencuat. Namun, kabar tersebut dibantah tegas oleh agennya. (Dhk/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
