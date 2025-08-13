WSG Tirol vs Real Madrid: Los Blancos Tutup Pramusim dengan Pesta Gol

Para pemain Real Madrid berselebrasi.(Real Madrid)

Real Madrid menutup rangkaian pramusim 2025/2026 dengan hasil gemilang setelah menghantam WSG Tirol dengan skor telak. Laga WSG Tirol vs Real Madrid yang digelar di Stadion Tivoli Tirol, Innsbruck, Austria, Rabu dini hari WIB, berkesudahan 0-4.

Pertandingan ini menjadi ajang pemanasan terakhir Los Blancos sebelum mengarungi kompetisi resmi. Dominasi tim asuhan Xabi Alonso terlihat jelas, dengan penguasaan bola mencapai 78% serta tekanan tinggi yang memaksa tim lawan bertahan di area mereka sendiri.

Gol pembuka hadir cepat pada menit ke-10 melalui Eder Militao. Bek asal Brasil itu memanfaatkan umpan sepak pojok dengan sundulan keras yang tak mampu dibendung kiper WSG Tirol. Hanya berselang tiga menit, Real Madrid kembali mengguncang gawang lawan lewat aksi Kylian Mbappe. Penyerang anyar asal Prancis tersebut menunjukkan kecepatan dan insting golnya untuk menuntaskan peluang menjadi skor 2-0.

Memasuki babak kedua, Madrid tak mengendurkan tekanan. Mbappe kembali menjadi bintang dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-59, kali ini lewat penyelesaian yang mematikan usai memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Rodrygo kemudian memastikan kemenangan besar Madrid di menit ke-81. Golnya lahir dari kerja sama apik dengan Mbappe, yang memberikan umpan matang untuk dituntaskan sang penyerang asal Brasil.

Selain kemenangan telak, laga ini juga menjadi bukti solidnya kombinasi pemain baru dan lama di skuad Madrid. Dengan 21 tembakan dan sembilan di antaranya tepat sasaran, Alonso jelas mendapatkan gambaran positif jelang partai pembuka La Liga melawan Osasuna di Santiago Bernabeu pada 20 Agustus mendatang. Kemenangan ini tak hanya menjadi modal kepercayaan diri, tetapi juga sinyal bahwa Real Madrid siap berbicara banyak di musim baru. (E-3)