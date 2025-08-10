Real Madrid Perpanjang Kontrak Gonzalo Garcia

Headline
KLUB La Liga Real Madrid mengumumkan memperpanjang kontrak penyerang Gonzalo Garcia setelah kedua belah pihak sepakat pada bursa transfer pemain musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (9/8), Real Madrid memberikan kontrak anyar dengan durasi lima tahun atau hingga 30 Juni 2030 kepada pemain berusia 21 tahun tersebut.
Selain itu, Real Madrid juga mengumumkan bahwa Gonzalo Garcia kini menjadi bagian dari tim utama Real Madrid setelah pada musim sebelumnya ia menjadi bagian dari tim Real Madrid Castilla.
Keputusan Real Madrid untuk memberikan kontrak dengan durasi panjang tentu tidak terlepas dari penampilan menjanjikan Garcia pada gelaran Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
Pada turnamen tersebut, ia mampu menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 dengan empat gol dari enam penampilan, serta membantu Real Madrid mencapai babak semifinal.
Pemain berkebangsaan Spanyol tersebut memulai karier juniornya bersama Real Madrid junior lalu secara bertahap naik ke tim kelompok umur sebelum dipromosikan ke Real Madrid Castilla.
Ketika memperkuat Castilla, ia juga pernah beberapa kali membela tim utama Real Madrid yakni dengan rincian dua penampilan pada musim 2023/2024, lalu tiga penampilan di musim selanjutnya.
Selama berseragam Real Madrid Castilla, pemain kelahiran 24 Maret 2004 itu telah tampil sebanyak 73 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan 30 gol serta tujuh assist dari total 5.583 menit bermain. (Ant/Z-1)
