Sevilla vs Getafe, Dua Gol Adrian Liso Pastikan Kemenangan Azulones

Penyerang Getafe Adrian Liso melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Sevilla di laga La Liga.(X @GetafeCFen)

ADRIAN Liso memastikan kemenangan 2-1 Getafe di kandang Sevilla usai mencetak dua gol dalam laga La Liga, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan itu, Liso sudah membuka keunggulan Azulones di menit 15 memanfaatkan assist Luis Mila.

Menjelang babak pertama berakhir, tim tuan rumah sukses menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Juan Igelsias.

Skor imbang 1-1 antara Sevilla dan Getafe bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, saat laga baru berlangsung enam menit, Liso membawa Getafe kembali unggul usai menerima umpan matang Mila.

Hingga akhir pertandingan tidak ada tambahan gol sehingga Getafe dipastikan meraih kemenangan 2-1 atas Sevilla.

Berkat kemenangan ini, Getafe bergabung dengan Villarreal, Barcelona, Real Madrid, dan Athletic Bilbao sebagai klub yang meraih hasil sempurna di dua laga pembuka La Liga.

Adapun Sevilla terpuruk di papan bawah klasemen usai gagal meraih satu poin pun di dua laga La Liga. (football-espana/Z-1)