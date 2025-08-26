Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sevilla vs Getafe, Dua Gol Adrian Liso Pastikan Kemenangan Azulones

Basuki Eka Purnama
26/8/2025 04:56
Sevilla vs Getafe, Dua Gol Adrian Liso Pastikan Kemenangan Azulones
Penyerang Getafe Adrian Liso melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Sevilla di laga La Liga.(X @GetafeCFen)

ADRIAN Liso memastikan kemenangan 2-1 Getafe di kandang Sevilla usai mencetak dua gol dalam laga La Liga, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan itu, Liso sudah membuka keunggulan Azulones di menit 15 memanfaatkan assist Luis Mila.

Menjelang babak pertama berakhir, tim tuan rumah sukses menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Juan Igelsias.

Baca juga : Kalahkan Getafe, Sevilla Puncaki Klasemen La Liga

Skor imbang 1-1 antara Sevilla dan Getafe bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, saat laga baru berlangsung enam menit, Liso membawa Getafe kembali unggul usai menerima umpan matang Mila.

Hingga akhir pertandingan tidak ada tambahan gol sehingga Getafe dipastikan meraih kemenangan 2-1 atas Sevilla.

Berkat kemenangan ini, Getafe bergabung dengan Villarreal, Barcelona, Real Madrid, dan Athletic Bilbao sebagai klub yang meraih hasil sempurna di dua laga pembuka La Liga.

Adapun Sevilla terpuruk di papan bawah klasemen usai gagal meraih satu poin pun di dua laga La Liga. (football-espana/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved