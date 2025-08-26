Sevilla vs Getafe, Dua Gol Adrian Liso Pastikan Kemenangan Azulones

Headline
ADRIAN Liso memastikan kemenangan 2-1 Getafe di kandang Sevilla usai mencetak dua gol dalam laga La Liga, Selasa (26/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan itu, Liso sudah membuka keunggulan Azulones di menit 15 memanfaatkan assist Luis Mila.
Menjelang babak pertama berakhir, tim tuan rumah sukses menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Juan Igelsias.
Skor imbang 1-1 antara Sevilla dan Getafe bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, saat laga baru berlangsung enam menit, Liso membawa Getafe kembali unggul usai menerima umpan matang Mila.
Hingga akhir pertandingan tidak ada tambahan gol sehingga Getafe dipastikan meraih kemenangan 2-1 atas Sevilla.
Berkat kemenangan ini, Getafe bergabung dengan Villarreal, Barcelona, Real Madrid, dan Athletic Bilbao sebagai klub yang meraih hasil sempurna di dua laga pembuka La Liga.
Adapun Sevilla terpuruk di papan bawah klasemen usai gagal meraih satu poin pun di dua laga La Liga. (football-espana/Z-1)
Bayer Leverkusen mendatangkan Loic Bade dengan biaya transfer sekitar 25 juta Euro (Rp472 miliar) ditambah potensi bonus 4 juta Euro (Rp75 miliar) dari Sevilla.
Athletic Bilbao menang tipis 3-2 atas Sevilla di laga La Liga, Senin (18/8) dini hari WIB, setelah nyaris menyia-nyiakan keunggulan dua gol.
Matias Almeyda bergabung dengan Sevilla setelah tiga musim menangani klub Liga Yunani, AEK Athens, yang dia antarkan menjuarai Liga Yunani dan Piala Yunani pada 2023.
Madrid sudah dipastikan finis sebagai runner up La Liga musim ini.
Gol kemenangan Real Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe dan Jude Bellingham sementara dua pemain Sevilla, Loic Balde dan Isaac Romero diganjar kartu merah.
Athletic Bilbao dipastikan meraih tiket ke Liga Champions setelah absen selama 12 tahun ketika mereka tersingkir di babak penyisihan grup di musim 2014/15.
Carlo Ancelotti mengakui kemenangan melawan Getafe harus diraih dengan susah payah.
Berkat kemenangan atas Getafe, Real Madrid memangkas jarak dengan pemuncak klasemen La Liga Barcelona menjadi empat poin saat kompetisi menyisakan lima laga lagi,
Kylian Mbappe, sebelumnya, absen ketika Real Madrid menghadapi Athletic Bilbao, pekan lalu, sedangkan Ferland Mendy kini masih menjalani pemulihan setelah sempat dibekap cedera otot.
Espanyol berhasil meraih poin penuh saat menjamu Getafe pada lanjutan La Liga, Sabtu (19/4) dini hari. Espanyol vs Getafe berkesudahan dengan skor 1-0.
