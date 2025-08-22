Bayer Leverkusen Datangkan Loic Bade dari Sevilla

Pemain baru Bayer Leverkusen Loic Bade(X @bayer04_en)

BAYER Leverkusen secara resmi mengumumkan kedatangan bek tengah asal Prancis, Loic Bade, yang didatangkan dari Sevilla FC pada jendela transfer musim panas 2025.

Transfer ini menandai langkah strategis klub juara Bundesliga 2023/24 untuk memperkuat lini pertahanan mereka menjelang musim kompetisi 2025/26.

"Bek Timnas Prancis bergabung the Werkself (julukan Leverkusen) dari klub La Liga, Sevilla. Bade telah menandatangani kontrak dengan Leverkusen hingga 30 Juni 2030," ungkap Leverkusen dalam pernyataan resmi klub, dikutip Jumat (22/8).

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Leverkusen mendatangkan Loic Bade dengan biaya transfer sekitar 25 juta Euro (Rp472 miliar) ditambah potensi bonus 4 juta Euro (Rp75 miliar).

Pemain berusia 25 tahun tersebut mengatakan bahwa dia memang tertarik dengan sepak bola Jerman dan Leverkusen beberapa tahun terakhir mendapat perhatian di dunia sepak bola berkat prestasinya.

"Saya sering menyaksikan mereka (Leverkusen) di TV, terlebih lagi di kompetisi Eropa. Stadion dan suporter Leverkusen luar biasa. Akan sangat

menyenangkan bisa bersaing meraih trofi dengan dukungan mereka," ujarnya saat diwawancarai setelah resmi bergabung.

Loic Bade, yang bergabung dengan Sevilla pada musim panas 2023, telah tampil dalam 93 pertandingan di La Liga, menunjukkan performa solid sebagai bek tengah modern.

Bade juga merupakan bagian dari skuad Sevilla yang menjuarai Liga Europa 2023 dan meraih medali perak bersama Timnas Prancis di Olimpiade Musim Panas 2024.

Proses transfer Bade sendiri tidak berjalan mulus, karena beberapa klub besar Eropa seperti Inter Milan, Aston Villa, dan Borussia Dortmund juga menunjukkan minat.

Bahkan, Bade sempat menunda kepindahannya ke Leverkusen karena menunggu tawaran dari Inter Milan.

Namun, Leverkusen bergerak cepat dan berhasil meyakinkan sang pemain dengan tawaran bermain di Liga Champions musim 2025/26, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh klub lain.

Dengan kedatangan Loic Bade, Bayer Leverkusen menunjukkan komitmen untuk tetap menjadi kekuatan dominan di sepak bola Eropa. (Ant/Z-1)