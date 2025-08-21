Paris FC Datangkan Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt

Headline
KIPER timnas Jerman Kevin Trapp kembali ke Prancis untuk masa kerja keduanya, Rabu (20/8), setelah resmi menandatangani kontrak dengan klub promosi Ligue 1 Paris FC dari klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt.
Penjaga gawang berusia 35 tahun itu meneken kontrak berdurasi tiga tahun bersama Paris FC. Trapp tercatat sudah sembilan kali memperkuat timnas Jerman.
"Paris FC dengan bangga menyambut Kevin," ungkap klub Ligue 1 itu dikutip dari laman daring resmi mereka.
Paris FC mengawali musim 2025/2026 dengan hasil mengecewakan, ketika mereka kalah 0-1 di kandang Angers, Minggu (17/8). Ini sekaligus merupakan penampilan pertama Paris FC di strata tertinggi sepak bola Prancis dalam 46 tahun.
Trapp, sebelumnya, pernah memperkuat rival sekota mereka, PSG, pada 2015 hingga 2018. Ia juga sempat menjadi kiper utama ketika klub itu meraih gelar Ligue 1 pada 2016, sebelum perlahan tersingkir dari skuad utama.
Ia kembali ke mantan klubnya, Eintracht Frankfurt, dengan status pinjaman pada 2018, sebelum kemudian dipermanenkan.
Trapp menjadi bagian dari tim yang menjuarai Liga Europa 2022, bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pada final melawan Rangers.
Pada musim lalu, ia juga membantu Eintracht Frankfurt finis di posisi ketiga Bundesliga, yang merupakan pencapaian terbaik klub sejak 1993.
Kehadiran Trapp akan menghadirkan pengalaman di level tertinggi yang saat ini belum dimiliki kiper muda 22 tahun, Obed Nkambadio. Nkambadio menjadi pilihan utama pada musim lalu dan tampil saat melawan Angers.
Tantangan berikutnya bagi Paris FC adalah laga tandang di Stade Velodrome melawan Marseille, yang juga kalah 0-1 di laga pembuka dari Rennes. (Ant/Z-1)
