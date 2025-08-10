Eintracht Frankfurt Datangkan Ritsu Doan dari Freiburg

Ritsu Doan saat menandatangani kontrak dengan Eintracht Frankfurt(X @eintracht_eng)

KLUB Bundesliga Eintracht Frankfurt resmi mengumumkan perekrutan pemain sayap timnas Jepang Ritsu Doan dari Freiburg dengan kontrak hingga 2030. Hal itu diungkapkan Frankfurt di laman daring resmi mereka.

Doan bergabung dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 20 juta euro (sekitar Rp 379 miliar).

"Dalam beberapa tahun terakhir, Ritsu Doan telah menunjukkan kualitas tinggi di Bundesliga dan membawa keterampilan yang akan membantu

kami mencapai target kami," kata Direktur Olahraga Frankfurt, Markus Kroesche, dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Minggu (10/8).

Selama membela Freiburg, pemain berusia 27 tahun itu tampil dalam 123 pertandingan, mencetak 26 gol, dan menyumbang 23 assist.

Dia memainkan peran penting untuk timnya pada musim lalu dengan mencetak 10 gol dan memberikan delapan assist, membantu Freiburg finis di peringkat kelima Bundesliga dan lolos ke Liga Europa.

Doan menjadi rekrutan besar kedua Frankfurt musim panas ini setelah Jonathan Burkardt, sebagai bagian dari upaya menambal kepergian Hugo Ekitike yang hengkang ke juara Liga Primer Inggris, Liverpool.

Pada Bundesliga musim 2024/2025, Frankfurt finis di posisi ketiga klasemen akhir dengan 60 poin, terpaut 22 poin dari tim juara Bayern

Muenchen. Sedangkan Freiburg berada di posisi kelima klasemen akhir dengan 55 poin.

Doan telah mencatatkan 57 penampilan untuk tim nasional Jepang dan mencetak 10 gol.

Frankfurt dijadwalkan menjalani laga uji coba pramusim terakhir mereka pada Sabtu melawan klub Liga Primer Inggris, Fulham, sebelum membuka perjalanan mereka di Bundesliga dengan menjamu Werder Bremen pada 23 Agustus. (Ant/Z-1)