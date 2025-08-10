Eintracht Frankfurt Datangkan Ritsu Doan dari Freiburg

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KLUB Bundesliga Eintracht Frankfurt resmi mengumumkan perekrutan pemain sayap timnas Jepang Ritsu Doan dari Freiburg dengan kontrak hingga 2030. Hal itu diungkapkan Frankfurt di laman daring resmi mereka.
Doan bergabung dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 20 juta euro (sekitar Rp 379 miliar).
"Dalam beberapa tahun terakhir, Ritsu Doan telah menunjukkan kualitas tinggi di Bundesliga dan membawa keterampilan yang akan membantu
kami mencapai target kami," kata Direktur Olahraga Frankfurt, Markus Kroesche, dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Minggu (10/8).
Selama membela Freiburg, pemain berusia 27 tahun itu tampil dalam 123 pertandingan, mencetak 26 gol, dan menyumbang 23 assist.
Dia memainkan peran penting untuk timnya pada musim lalu dengan mencetak 10 gol dan memberikan delapan assist, membantu Freiburg finis di peringkat kelima Bundesliga dan lolos ke Liga Europa.
Doan menjadi rekrutan besar kedua Frankfurt musim panas ini setelah Jonathan Burkardt, sebagai bagian dari upaya menambal kepergian Hugo Ekitike yang hengkang ke juara Liga Primer Inggris, Liverpool.
Pada Bundesliga musim 2024/2025, Frankfurt finis di posisi ketiga klasemen akhir dengan 60 poin, terpaut 22 poin dari tim juara Bayern
Muenchen. Sedangkan Freiburg berada di posisi kelima klasemen akhir dengan 55 poin.
Doan telah mencatatkan 57 penampilan untuk tim nasional Jepang dan mencetak 10 gol.
Frankfurt dijadwalkan menjalani laga uji coba pramusim terakhir mereka pada Sabtu melawan klub Liga Primer Inggris, Fulham, sebelum membuka perjalanan mereka di Bundesliga dengan menjamu Werder Bremen pada 23 Agustus. (Ant/Z-1)
Ketiga tim yang masih bersaing untuk mengamankan posisi empat besar pada klasemen akhir Bundesliga musim ini adalah Eintracht Frankfurt, Freiburg, dan Borussia Dortmund.
Tambahan satu poin membuat Bayer Leverkusen harus rela melihat Bayern Muenchen meraih gelar juara Bundesliga musim ini.
SC Freiburg menunjukkan performa luar biasa dengan membantai Werder Bremen 5-0 dalam lanjutan Bundesliga.
Harry Kane dan Kim Min-jae masing-masing membuat satu gol untuk Bayern Muenchen, sedangkan satu gol balasan Freiburg dicetak Matthias Ginter.
Freiburg membukukan kemenangan ketujuh di Bundesliga pada musim ini usai mengatasi upaya kebangkitan Wolfsburg untuk menang 3-2, Sabtu (14/12) dini hari WIB.
Ajax mendatangkan Itakura melalui sistem transfer penuh dan mengikat pemain Jepang itu dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga 30 Juni 2029, ditambah opsi perpanjang satu tahun.
Manchster United membeli Benjamin Sesko di harga 76,5 juta euro (Rp1,6 triliun), dengan bonus tambahan 8,5 juta euro (Rp186 miliar) dari RB Leipzig.
Shon Weissman dilaporkan sudah berada di Duesseldorf dan bahkan telah menjalani tes medis bersama Fortuna Diesseldorf.
Aleksandar Pavlovic tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi musim lalu dan menjadi bagian penting dalam keberhasilan Bayern Muenchen menjuarai Bundesliga.
Ko Itakura telah menyetujui kesepakatan personal dengan Ajax untuk kontrak berdurasi empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved