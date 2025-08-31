VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach, Kevin Diks tidak Bisa Cegah Die Fohlen dari Kekalahan

Laga Bundesliga antara VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach.(borussia.com)

BEK timnas Indonesia Kevin Diks, yang tampil penuh selama 90 menit, tidak bisa mencegah Borussia Moenchengladbach dari kekalahan tipis 1-0 dari VfB Stuttgart di laga lanjutan Bundesliga, Sabtu (30/8) malam WIB.

Gol tunggal Chema Andres di babak kedua menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Diks mencatat kontribusi defensif dengan tiga sapuan, satu blok tembakan, dua intersep, dan satu tembakan tidak tepat sasaran.

Kekalahan ini membuat Gladbach turun ke peringkat 13 klasemen Bundesliga dengan satu poin. Sebaliknya, Stuttgart naik ke posisi 9 dengan tiga poin.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim tampil menyerang, namun tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum.

Stuttgart memecahkan kebuntuan pada menit ke-79 melalui sundulan Chema Andres setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Jamie Leweling.

Skor 1-0 bertahan hingga laga usai meski Gladbach berusaha keras menyamakan kedudukan. (Ant/Z-1)