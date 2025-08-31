VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach, Kevin Diks tidak Bisa Cegah Die Fohlen dari Kekalahan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
BEK timnas Indonesia Kevin Diks, yang tampil penuh selama 90 menit, tidak bisa mencegah Borussia Moenchengladbach dari kekalahan tipis 1-0 dari VfB Stuttgart di laga lanjutan Bundesliga, Sabtu (30/8) malam WIB.
Gol tunggal Chema Andres di babak kedua menjadi penentu kemenangan tuan rumah.
Diks mencatat kontribusi defensif dengan tiga sapuan, satu blok tembakan, dua intersep, dan satu tembakan tidak tepat sasaran.
Kekalahan ini membuat Gladbach turun ke peringkat 13 klasemen Bundesliga dengan satu poin. Sebaliknya, Stuttgart naik ke posisi 9 dengan tiga poin.
Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim tampil menyerang, namun tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum.
Stuttgart memecahkan kebuntuan pada menit ke-79 melalui sundulan Chema Andres setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Jamie Leweling.
Skor 1-0 bertahan hingga laga usai meski Gladbach berusaha keras menyamakan kedudukan. (Ant/Z-1)
Newcastle United mengikat Woltemade dengan kontrak jangka panjang, namun tidak dijelaskan secara detail, dan ia akan mengenakan nomor punggung 27.
Juara Liga Champions Asia Al Ahli resmi mendatangkan gelandang serang Enzo Millot dari klub Bundesliga VfB Stuttgart dengan kontrak berdurasi 3 tahun.
VfB Stuttgart sukses mencatat kemenangan telak 4-0 atas FC Augsburg dalam lanjutan Bundesliga.
Heidenheim raih kemenangan dramatis 1-0 atas Stuttgart lewat gol telat Honsak, memperbesar peluang bertahan di Bundesliga musim ini.
Berkat kemenangan atas RB Leipzig, VfB Stuttgart melaju ke final DFB Pokal berhadapan dengan klub Divisi III Arminia Bielefeld, yang menyingkirkan juara bertahan Bayer Leverkusen.
Bek timnas Indonesia Kevin Diks resmi menjalani debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach saat menghadapi Hamburger SV.
Ajax mendatangkan Itakura melalui sistem transfer penuh dan mengikat pemain Jepang itu dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga 30 Juni 2029, ditambah opsi perpanjang satu tahun.
Ko Itakura telah menyetujui kesepakatan personal dengan Ajax untuk kontrak berdurasi empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.
Jersey spesial tersebut menggunakan warna utama putih yang menjadi ciri khas dari Borussia Moenchengladbach dengan membawa aksen emas mulai dari bagian kerah, logo klub, hingga nama pemain.
Kemenangan ini memperpanjang rekor tidak terkalahkan Mainz setiap berhadapan dengan Borussia Moenchengladbach di ajang Bundesliga menjadi sembilan laga.
