Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach, Kevin Diks tidak Bisa Cegah Die Fohlen dari Kekalahan

Basuki Eka Purnama
31/8/2025 05:29
VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach, Kevin Diks tidak Bisa Cegah Die Fohlen dari Kekalahan
Laga Bundesliga antara VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach.(borussia.com)

BEK timnas Indonesia Kevin Diks, yang tampil penuh selama 90 menit, tidak bisa mencegah Borussia Moenchengladbach dari kekalahan tipis 1-0 dari VfB Stuttgart di laga lanjutan Bundesliga, Sabtu (30/8) malam WIB.

Gol tunggal Chema Andres di babak kedua menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Diks mencatat kontribusi defensif dengan tiga sapuan, satu blok tembakan, dua intersep, dan satu tembakan tidak tepat sasaran.

Baca juga : Kevin Diks Merapat ke Borussia Moenchengladbach

Kekalahan ini membuat Gladbach turun ke peringkat 13 klasemen Bundesliga dengan satu poin. Sebaliknya, Stuttgart naik ke posisi 9 dengan tiga poin.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim tampil menyerang, namun tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum.

Stuttgart memecahkan kebuntuan pada menit ke-79 melalui sundulan Chema Andres setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Jamie Leweling.

Skor 1-0 bertahan hingga laga usai meski Gladbach berusaha keras menyamakan kedudukan. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved