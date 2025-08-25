Monchengladbach vs Hamburger: Hasil Imbang Warnai Debut Kevin Diks

Pemain bertahan Borussia Monchengladbach Kevin Diks(Instagram/Kevindiks2)

Bek timnas Indonesia Kevin Diks resmi menjalani debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach saat menghadapi Hamburger SV. Laga Monchengladbach vs Hamburger yang berlangsung di Stadion Borussia-Park, Senin dini hari WIB, berakhir tanpa gol atau 0-0.

Diks masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir, tepatnya menggantikan Fabio Chiarodia di posisi bek tengah. Ia bermain sekitar 13 menit, namun penampilannya sudah cukup untuk mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi tertinggi Jerman.

Secara permainan, Monchengladbach tampil lebih dominan dengan 56 persen penguasaan bola serta melepaskan 16 tembakan, empat di antaranya mengarah ke gawang. Meski begitu, mereka tetap gagal memecah kebuntuan.

Dengan hasil imbang ini, Monchengladbach dan Hamburger SV sama-sama mengantongi satu poin di pekan pertama Bundesliga. Gladbach menempati papan tengah, sementara HSV berada di posisi ke-11 klasemen sementara.

Selain laga Monchengladbach versus Hamburger SV, sebelumnya ada pertandingan Koln yang menang atas Mainz dengan skor 1-0 pada pekan pertama Liga Jerman di Stadion Mewa Arena, Mainz, Minggu malam WIB.

Pada pertandingan itu, Koln meraih kemenangan atas Mainz berkat gol semata wayang yang dicetak oleh Marius Bulter ketika memasuki menit terakhir laga.

Kemenangan ini membuat Koln menempati posisi ketujuh klasemen sementara Liga Jerman dengan tiga poin dari satu laga, sedangkan Mainz berada di peringkat 14. (E-3)