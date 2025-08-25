Monchengladbach vs Hamburger: Hasil Imbang Warnai Debut Kevin Diks

Headline
Bek timnas Indonesia Kevin Diks resmi menjalani debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach saat menghadapi Hamburger SV. Laga Monchengladbach vs Hamburger yang berlangsung di Stadion Borussia-Park, Senin dini hari WIB, berakhir tanpa gol atau 0-0.
Diks masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir, tepatnya menggantikan Fabio Chiarodia di posisi bek tengah. Ia bermain sekitar 13 menit, namun penampilannya sudah cukup untuk mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi tertinggi Jerman.
Secara permainan, Monchengladbach tampil lebih dominan dengan 56 persen penguasaan bola serta melepaskan 16 tembakan, empat di antaranya mengarah ke gawang. Meski begitu, mereka tetap gagal memecah kebuntuan.
Dengan hasil imbang ini, Monchengladbach dan Hamburger SV sama-sama mengantongi satu poin di pekan pertama Bundesliga. Gladbach menempati papan tengah, sementara HSV berada di posisi ke-11 klasemen sementara.
Selain laga Monchengladbach versus Hamburger SV, sebelumnya ada pertandingan Koln yang menang atas Mainz dengan skor 1-0 pada pekan pertama Liga Jerman di Stadion Mewa Arena, Mainz, Minggu malam WIB.
Pada pertandingan itu, Koln meraih kemenangan atas Mainz berkat gol semata wayang yang dicetak oleh Marius Bulter ketika memasuki menit terakhir laga.
Kemenangan ini membuat Koln menempati posisi ketujuh klasemen sementara Liga Jerman dengan tiga poin dari satu laga, sedangkan Mainz berada di peringkat 14. (E-3)
Debut Kevin Diks bersama Borussia Monchengladbach di Bundesliga 2025/2026 bukan sekadar momen biasa.
Ajax mendatangkan Itakura melalui sistem transfer penuh dan mengikat pemain Jepang itu dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga 30 Juni 2029, ditambah opsi perpanjang satu tahun.
Ko Itakura telah menyetujui kesepakatan personal dengan Ajax untuk kontrak berdurasi empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.
Jersey spesial tersebut menggunakan warna utama putih yang menjadi ciri khas dari Borussia Moenchengladbach dengan membawa aksen emas mulai dari bagian kerah, logo klub, hingga nama pemain.
Kemenangan ini memperpanjang rekor tidak terkalahkan Mainz setiap berhadapan dengan Borussia Moenchengladbach di ajang Bundesliga menjadi sembilan laga.
DIREKTUR Olahraga Borussia Monchengladbach Roland Virkus menyebut Kevin Diks sebagai pemain yang akan menjadikan Die Fohlen lebih fleksibel.
