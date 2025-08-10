Ajax Datangkan Ko Itakura dari Borussia Monchengladbach

Bek baru Ajax Ko Itakura(ajax.nl)

KLUB Eredivisie Ajax resmi mengumumkan kedatangan bek Ko Itakura dari klub Bundesliga Borussia Monchengladbach di bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (9/8), Ajax mendatangkan Itakura melalui sistem transfer penuh dan mengikat pemain Jepang itu dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga 30 Juni 2029, ditambah opsi perpanjang satu tahun.

Berhasil mendatangkan pemain penting Borussia Monchengladbach musim lalu, Direktur Teknik Ajax Alex Kroes menyambut baik kedatangan Itakura dan mereka sudah menguapayakan transfer ini untuk waktu yang cukup lama.

"Dia menjadi pemain Jepang pertama di dalam sejarah klub kami, yang merupakan sebuah batu pijakan. Ko mendatangkan pengalaman dan

stabilitas di lini pertahanan kami," ungkap Kroes.

"Dia kuat dalam duel, nyaman memegang bola, dan pintar secara taktik. Dengan mentalitas dan kepemimpinan dia, dia juga bisa memiliki peran penting dalam menuntun tim. Kami tak sabar melihat dia dengan seragam Ajax," tambah dia.

Pada musim 2024/25, Ko Itakura menjadi pemain penting Borussia Monchengladbach dengan tampil sebanyak 33 pertandingan di berbagai ajang

serta menorehkan empat gol dan satu assist dari total 2.970 menit bermain.

Pemain berusia 28 tersebut sebelumnya didatangkan oleh Borussia Monchengladbach pada 2022 dari Manchester City dan sudah tampil sebanyak 80 pertandingan di berbagai ajang dengan total 6.776 menit bermain.

Itakura mengawali karier profesionalnya di Liga Jepang bersama Kawasaki Frontale lalu Vegalta Sendai, sebelum didatangkan Manchester City pada 2019.

Meski begitu, ia sama sekali tak pernah merasakan bermain bersama Manchester City karena selalu dipinjamkan seperti ke FC Groningen dan Schalke sebelum ditebus Borussia Monchengladbach. (Ant/Z-1)