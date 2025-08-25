Kevin Diks, Pemain Indonesia Pertama yang Berlaga di Bundesliga

Pemain bertahan Borussia Monchengladbach Kevin Diks(Instagram/Kevindiks2)

Debut Kevin Diks bersama Borussia Monchengladbach di Bundesliga 2025/2026 bukan sekadar momen biasa. Dalam laga Monchengladbach vs Hamburger SV yang berakhir imbang 0-0, Senin (25/8) dini hari WIB, Diks resmi mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kasta tertinggi liga Jerman.

Kevin Diks Bakarbessy, atau lebih dikenal dengan nama Kevin Diks, lahir di Apeldoorn, Belanda, 6 Oktober 1996. Meski besar di Eropa, darah Indonesia mengalir dari garis keluarganya sehingga membuka jalan baginya untuk membela tim nasional Indonesia.

Karier Klub

Kevin Diks memulai karier profesional di akademi Vitesse Arnhem dan sempat bersinar hingga menarik perhatian klub besar Italia, Fiorentina, pada 2016. Meski begitu, kariernya di Serie A tak berjalan mulus dan ia sempat dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Feyenoord dan Aarhus GF di Denmark.

Di Aarhus, Kevin menemukan kembali performanya hingga akhirnya sempat menjadi pilar penting klub tersebut. Penampilannya yang konsisten membuat FC Copenhagen merekrutnya pada 2021. Di klun ibu kota Denmark itu, Kevin Diks menampilkan performa yang sangat baik dan hampir selalu menjadi starter. Kemapanannya di lini belakang membuat banyak klub Eropa terpikat hingga akhirnya ia berlabuh di Borussia Monchengladbach.

Perjalanan ke Timnas Indonesia

Kevin sebelumnya membela timnas Belanda kelompok umur, namun pada 2023 ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasi rampung. Kehadirannya menambah opsi berharga di lini pertahanan Garuda, dengan pengalaman panjang di Eropa yang jadi modal utama.

Gaya Bermain

Diks dikenal sebagai bek serbabisa. Ia bisa dimainkan sebagai bek kanan maupun bek tengah. Kemampuannya membaca permainan, duel fisik, serta pengalaman bermain di berbagai liga Eropa membuatnya jadi pemain yang tangguh.

Catatan Sejarah di Bundesliga

Masuknya Kevin Diks di laga kontra Hamburger SV meski hanya 13 menit, menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Ia menjadi pemain pertama dari Indonesia yang tampil di Bundesliga, salah satu liga paling kompetitif di dunia.

Bagi Diks, perjalanan ini menjadi bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Eropa. Bagi publik tanah air, kiprahnya membuka harapan lahirnya generasi pesepakbola Indonesia lain yang mampu menembus liga elite dunia. (E-3)