Pelatih RB Leipzig Optimistis Romulo Cardoso Bisa Gantikan Peran Benjamin Sesko

PELATIH klub Bundesliga RB Leipzig Oliver Werner yakin penyerang anyar Romulo Cardoso bisa menggantikan peran dari Benjamin Sesko.
Sesko, di bursa transfer musim panas ini, memutuskan untuk hengkang dari Red Bull Arena untuk bergabung dengan Manchester United.
Untuk mengisi posisi kosong di lini depan, RB Leipzig memutuskan untuk memboyong penyerang Goztepe Romulo Cardoso.
"Tugas kami sebagai tim memang untuk menggantikan pemain seperti Benjamin Sesko. Ini adalah proses normal yang dilakukan semua klub, dan RB Leipzig sering mengembangkan pemain muda," kata Werner dikutip dari laman Bundesliga, Kamis (21/8).
"Ketika pemain kemudian mencapai tingkat tertentu, itu mungkin bahwa kami berpisah, tapi kemudian ada pemain lain datang melalui dan kami telah memperoleh layanan dari seorang striker yang sangat berbakat seperti saat ini di diri Romulo," imbuhnya.
Penyerang berkebangsaan Brasil tersebut pada musim lalu mencatatkan 29 penampilan di Liga Turki dengan torehan 13 gol dan 9 assist.
Kehadiran pemain berusia 23 tahun di Red Bull Arena ini tentu saja menjadi harapan untuk bisa menambah daya gedor di lini serang dari RB Leipzig yang musim lalu melempem.
Werner mengaku, saat ini, RB Leipzig berada dalam perubahan era dan gaya bermain baru dan tidak ingin terlalu bergantung pada kemampuan individu dari pemain namun pada kolektifitas tim.
"Ini adalah perubahan ke era baru dan gaya bermain baru, dan ada juga perubahan personil dalam hal staf dan pemain. Kedua hal berjalan bergandengan tangan, dan itu adalah tugas kita untuk mengubah pergolakan ini menjadi terobosan," pungkas Werner. (Ant/Z-1)
