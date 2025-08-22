Bayer Leverkusen Resmi Pinjam Claudio Echeverri dari Manchester City

Gelandang Bayer Leverkusen Claudio Echeverri(X @bayer04_en)

GELANDANG serang Claudio Echeverri resmi bergabung dengan klub Bundesliga Bayer Leverkusen dengan status pinjam dari klub Liga Primer Inggris Manchester City.

Pemain timnas U-20 Argentina tersebut menjalani masa peminjaman di Bay Arena, Leverkusen dengan durasi kontrak selama satu musim.

"Claudio Echeverri secara teknis berbakat, pemain energik yang sangat dinamis di antara garis pertahanan lawan, di mana ia menimbulkan

ancaman," kata Direktur Olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes dikutip dari laman resmi klub, Kamis (21/8).

Nantinya, pemain dengan tinggi 1,70 meter tersebut akan menggunakan nomor punggung 9 di Bayer Leverkusen.

Ini merupakan masa peminjaman kedua dari pemain berjuluk El Diablo tersebut selama dikontrak Manchester City.

Echeverri, yang didatangkan pada Januari 2024 oleh Manchester City dari River Plate, sempat menjalani masa peminjaman selama satu tahun bersama klub Argentina itu.

Echeverri, yang bergabung dengan The Citizens pada awal 2025, masih belum memperoleh tempat utama di skuad tim asuhan Pep Guardiola tersebut.

"Ini fantastis bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya dengan Leverkusen sekarang di Bundesliga dan Champions League," ungkap Echeverri.

Kehadiran Echeverri diharapkan mampu bisa menambah kreatifitas lini tengah dari tim asuhan Erik ten Haag tersebut setelah ditinggal kreator di lini tengah mereka, Florian Wirtz, yang berlabuh ke Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. (Ant/Z-1)