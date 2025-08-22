Bayer Leverkusen Resmi Pinjam Claudio Echeverri dari Manchester City

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
GELANDANG serang Claudio Echeverri resmi bergabung dengan klub Bundesliga Bayer Leverkusen dengan status pinjam dari klub Liga Primer Inggris Manchester City.
Pemain timnas U-20 Argentina tersebut menjalani masa peminjaman di Bay Arena, Leverkusen dengan durasi kontrak selama satu musim.
"Claudio Echeverri secara teknis berbakat, pemain energik yang sangat dinamis di antara garis pertahanan lawan, di mana ia menimbulkan
ancaman," kata Direktur Olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes dikutip dari laman resmi klub, Kamis (21/8).
Nantinya, pemain dengan tinggi 1,70 meter tersebut akan menggunakan nomor punggung 9 di Bayer Leverkusen.
Ini merupakan masa peminjaman kedua dari pemain berjuluk El Diablo tersebut selama dikontrak Manchester City.
Echeverri, yang didatangkan pada Januari 2024 oleh Manchester City dari River Plate, sempat menjalani masa peminjaman selama satu tahun bersama klub Argentina itu.
Echeverri, yang bergabung dengan The Citizens pada awal 2025, masih belum memperoleh tempat utama di skuad tim asuhan Pep Guardiola tersebut.
"Ini fantastis bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya dengan Leverkusen sekarang di Bundesliga dan Champions League," ungkap Echeverri.
Kehadiran Echeverri diharapkan mampu bisa menambah kreatifitas lini tengah dari tim asuhan Erik ten Haag tersebut setelah ditinggal kreator di lini tengah mereka, Florian Wirtz, yang berlabuh ke Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. (Ant/Z-1)
Liverpool juga mendapat poin penuh, tapi mereka menempati peringkat keempat.
Kesepakatan terkait Claudio Echeverri tercapai antara Leverkusen dan Manchester City.
Selain Haaland, dua rekrutan anyar City, Tijjani Reijnders dan Rayan Cherki, turut mencatatkan nama di papan skor dalam laga Wolves vs Man City.
Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG baru berakhir 30 Juni 2026 dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan struktur gaji baru tidak membuahkan hasil.
LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar.
Untuk mengisi posisi kosong di lini depan yang ditinggalkan Benjamin Sesko, RB Leipzig memutuskan untuk memboyong penyerang Goztepe Romulo Cardoso.
Bayer Leverkusen mendatangkan Loic Bade dengan biaya transfer sekitar 25 juta Euro (Rp472 miliar) ditambah potensi bonus 4 juta Euro (Rp75 miliar) dari Sevilla.
Kevin Trapp resmi menandatangani kontrak dengan klub promosi Ligue 1 Paris FC dari klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt.
Juara Liga Champions Asia Al Ahli resmi mendatangkan gelandang serang Enzo Millot dari klub Bundesliga VfB Stuttgart dengan kontrak berdurasi 3 tahun.
Ritsu Doan bergabung ke Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 20 juta euro (sekitar Rp 379 miliar) dari Freiburg.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved