Al Ahli Datangkan Enzo Millot dari VfB Stuttgart

Enzo Milot usai resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ahli(X @ALAHLI_FCEN)

JUARA Liga Champions Asia Al Ahli resmi mendatangkan gelandang serang Enzo Millot dari klub Bundesliga VfB Stuttgart dengan kontrak berdurasi 3 tahun.

Dikutip dari laman daring Liga Arab Saudi, Senin (11/8), klub asal Jeddah tersebut menyatakan pemain berumur 23 tahun itu telah resmi menjadi rekrutan anyar guna menambah kekuatan tim menjelang berulirnya musim 2025-2026.

"Kami sudah mengamati Enzo cukup lama dan melakukan banyak riset sebelum memutuskan merekrutnya," kata Pelatih Al Ahli Mattias Jaissle.

Baca juga : Al Hilal dan Al Ahli Bertekad Boyong Lionel Messi ke Arab Saudi pada 2026

Jaissle menjelaskan, saat masih melatih Red Bull Salzburg di Bundesliga, dia telah mengetahui dengan baik kualitas sang pemain,

sehingga tidak berpikir panjang untuk meminta manajemen merekrutnya.

"Dia memiliki teknik yang luar biasa, kecerdasan taktik yang baik, dan datang dari Bundesliga yang terkenal dengan tempo tinggi serta fisik kuat, sehingga kombinasi kemampuan itu membuatnya siap dengan tuntutan kami musim depan," ujar pelatih asal Jerman itu.

Jaissle menambahkan, kehadiran Millot diharapkan dapat melengkapi komposisi tim dan memberi warna baru pada permainan Al Ahli.

Baca juga : Edouard Mendy Bantah Pilih Hijrah ke Liga Arab Saudi karena Uang

Al Ahli sendiri baru saja mencatat sejarah dengan menjuarai edisi perdana Liga Champions Asia Elite, Mei lalu.

Gelar tersebut menjadi pencapaian tertinggi klub di level Asia dan menambah motivasi untuk tampil lebih baik di kompetisi domestik.

Musim lalu, Al Ahli finis di peringkat kelima Liga Arab Saudi Saudi. Tambahan pemain berkualitas seperti Millot, membuat klub yang

bermarkas di King Abdullah Sports City itu menargetkan peningkatan performa dan persaingan di papan atas klasemen.

Sementara itu, kompetisi Liga Arab Saudi musim baru dijadwalkan dimulai pada akhir bulan Agustus.

Kehadiran Enzo Millot semakin menambah daftar para pemain yang merumput di Eropa, datang ke Arab Saudi untuk mencicipi persaingan.

Sebelumnya, bintang Liverpool Darwin Nunez juga dipastikan berseragam Al Hilal.

Selain itu, pemain senior Barcelona yakni Inigo Martinez juga dipastikan menjadi bagian dari skuad Al Nassr. Dia akan bermain bersama megabintang Cristiano Ronaldo untuk musim 2025-2026.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pemain top di liga-liga di Eropa memilih bermain di Liga Arab Saudi, di antaranya Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, dan lainnya. (Ant/Z-1)