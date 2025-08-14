Inigo Martinez Akui Tawaran Al Nassr Terlalu Menggiurkan

Inigo Martinez (kanan) saat meneken kontrak sebagai pemain Al Nassr(X @AlNassrFC_EN)

BEK tengah Spanyol Inigo Martinez telah resmi meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al Nassr, dalam sebuah kepindahan yang mengejutkan banyak pihak.

Pemain berusia 34 tahun ini mengakui tawaran finansial dari Al Nassr begitu luar biasa sehingga 'mustahil untuk ditolak'.

"Saya tidak pernah menyangka akan mendapat tawaran seperti ini. Tidak ada yang siap menghadapi tawaran sebesar itu," ujar Martinez

dalam wawancara dengan goal.com, dikutip Kamis (14/8).

"Keputusan ini sulit karena Barcelona telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, tetapi tawaran dari Al Nassr benar-benar sulit untuk ditolak," tambahnya.

Martinez, yang bergabung dengan Barcelona sebagai agen bebas dari Athletic Bilbao pada 2023, tampil di 71 pertandingan dan menjadi pilar penting di lini belakang Blaugrana.

Musim lalu, dia berperan besar membantu tim asuhan Hansi Flick memenangkan treble domestik, termasuk La Liga, Super Copa de Espana, dan Copa del Rey.

Namun, tawaran menggiurkan dari Al Nassr mendorongnya untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dengan Barcelona melalui klausul khusus yang memungkinkan kepergiannya sebagai agen bebas bila ada tawaran dari klub Timur Tengah.

Kepindahan Martinez ke Al Nassr, yang dikonfirmasi pada Sabtu (9/8), dilakukan sebagai transfer gratis setelah Barcelona setuju memutus kontraknya.

Langkah ini juga membantu Barcelona mengurangi beban gaji sebesar 14 juta euro (Rp265 miliar), yang diharapkan mempermudah pendaftaran pemain baru seperti Joan Garcia dan Marcus Rashford menjelang bergulirnya La Liga musim 2025/26.

Al Nassr, yang kini diperkuat bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, menyambut Martinez sebagai bagian dari ambisi mereka untuk mendominasi Liga Arab Saudi. Martinez menandatangani kontrak hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Kepergian Martinez meninggalkan Barcelona dengan opsi bek tengah seperti Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Andreas Christensen, dan Eric Garcia. (Ant/Z-1)